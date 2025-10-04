Capa Jornal Amazônia
Vini Jr. marca 2 vezes na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal no Espanhol

Com a atuação deste sábado, Vini Jr. Chegou aos 5 gols no Espanhol

Estadão Conteúdo

Vini Jr., em jogadas individuais, foi o responsável por furar o bloqueio do Villarreal e definir a vitória do Real Madrid por 3 a 1, neste sábado, no Santiago Bernabéu, em Madri, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro marcou o primeiro gol, depois sofreu um pênalti, fez o segundo e provocou a expulsão de um rival. O resultado deixa o Real na liderança provisória, com 21 pontos. O Barcelona, com 19, joga domingo, contra o Sevilla. O Villarreal continua com 16, na terceira posição.

Com a atuação deste sábado, Vini Jr. Chegou aos 5 gols no Espanhol e está atrás apenas do companheiro de Real, Mbappé, com 9, e do argentino Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, com 6, na lista de artilheiros do Espanhol.

Em busca da reabilitação após sofrer a goleada por 5 a 2 no dérbi de Madri na rodada anterior, o Real apresentou um amplo domínio diante de sua torcida. No primeiro tempo, foram mais de 70% de posse de bola e 12 finalizações, mas o time esbarrava na falta de pontaria no arremate. Os visitantes tiveram chance clara de marcar em um contra-ataque, mas o goleiro Courtois conseguiu salvar o Real Madrid.

Na segunda etapa, o desafogo do time da casa veio logo aos 2 minutos. O brasileiro aproveitou uma casquinha de Mbappé e foi buscar a bola pelo lado esquerdo do ataque. Na linha de fundo, ele passou pela marcação de Mourinho e cortou para dentro da área. A finalização desviou em Comesaña e entrou.

O segundo gol do Real também foi construído por Vini Jr. Ele invadiu a área em velocidade e após impacto foi derrubado por Rafa Marin. Mbappé entregou a bola para a cobrança do brasileiro, que colocou a bola embaixo do goleiro Tenas. No melhor momento do time da casa, o Villarreal chegou ao gol, com Mikautadze, finalizando da entrada da área no canto direito de Courtois.

Vini Jr. ainda conseguiu provocar a expulsão de um jogador rival aos 31 minutos. Mourinho, que no primeiro gol evitou a falta no brasileiro por carregar um cartão amarelo do primeiro tempo, tentou barrar o avanço do atacante, recebeu nova advertência e foi expulso.

Com um jogador a mais, a tarefa do time da casa ficou facilitada. Aos 35, Mbappé aproveitou roubada de bola do Real, tabelou com Brahim dentro da área e tocou para as redes para marcar seu nono gol no Espanhol. Logo depois, o francês ficou sentado no chão, demonstrando problema físico, e deu lugar ao brasileiro Rodrygo.

Na próxima rodada do Espanhol, o Real Madrid enfrenta o Getafe no dia 19 de outubro. O Villarreal recebe o Bétis no dia anterior.

Esportes
