Flávio Venturini reúne convidados especiais em novo álbum, que será lançado nesta sexta-feira, 05

Álbum comemorativo aos 50 anos de carreira do cantor tem participações de Djavan, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, dentre outros

O Liberal
fonte

Antes do lançamento completo do álbum, o projeto foi disponibilizado ao longo de 2025 em diversos singles ()

Nesta sexta-feira, 5 de dezembro, o aclamado cantor e compositor Flávio Venturini lança o álbum "Flávio Venturini – Minha História" em todas as plataformas digitais. O trabalho celebra os 50 anos de carreira do artista mineiro, reunindo releituras de seus maiores sucessos em um projeto grandioso.

A iniciativa surgiu de um convite do empresário Steve Altit (Top Cat Produções) para reinterpretar as canções de Venturini, com a promessa de uma grande turnê nacional. O projeto evoluiu para um disco produzido por Torcuato Mariano, que o artista descreve como "responsável por alguns dos meus melhores trabalhos", contando com a presença de músicos e artistas excepcionais.

Colaborações Marcantes e Diversidade Musical

Antes do lançamento completo do álbum, o projeto foi disponibilizado ao longo de 2025 em diversos singles. Flávio Venturini destacou a proposta: "A ideia era fazer um disco reunindo diversos segmentos da música popular brasileira". Essa abordagem resultou em arranjos variados para suas composições, misturando MPB, rock, soul music e pop.

O elenco de participações em "Flávio Venturini – Minha História" é vasto e inclui nomes como:

  • Djavan
  • Ney Matogrosso
  • Frejat
  • Guilherme Arantes
  • Jota Quest
  • Ritchie
  • Ivete Sangalo
  • Gloria Groove
  • Ana Cañas
  • Vanessa da Mata
  • Gabi Melin

Com exceção de "Tudo o que você podia ser" (Lô Borges e Marcio Borges) e "Faltando um pedaço" (Djavan), o repertório é composto por clássicos de Flávio Venturini e seus parceiros, como Murilo Antunes, Ronaldo Bastos, Marcio Borges, Luiz Carlos Sá, Guarabyra e Renato Russo. O artista ressaltou a experiência: "O relacionamento com os artistas proporcionou os melhores momentos deste projeto". Para o produtor Torcuato Mariano, o álbum busca "não apenas reviver as canções de Flávio Venturini, mas também dar continuidade à beleza da sua arte".

Projeto "Minha História" na Estrada

A celebração dos 50 anos de carreira de Flávio Venturini se estendeu para os palcos com a turnê "Minha História". A direção geral é de Jorge Espírito Santo, a direção artística de Alexandre Arrabal e a iluminação, de Césio Lima. O último show da turnê está agendado para o mesmo dia do lançamento do álbum, 5 de dezembro, no Qualistage, no Rio de Janeiro.

Cinco Décadas de Trajetória Musical

A longa trajetória de Flávio Venturini começou com o grupo de rock progressivo O Terço. Posteriormente, o músico se juntou ao Clube da Esquina, colaborando com diversos artistas do movimento. Após gravar "Nascente" em dueto com Milton Nascimento, Flávio foi convidado pela gravadora Odeon para um disco solo.

Seu grande sonho, contudo, era formar uma banda, o que deu origem ao grupo 14 Bis. O primeiro álbum da banda foi produzido pelo próprio Milton Nascimento. A estreia solo de Venturini ocorreu em 1982, com o álbum "Nascente". Em 1988, ele deixou o 14 Bis para seguir novos caminhos musicais.

