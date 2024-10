Flávio Venturini fala sobre paixão por Belém: ‘adoro tucupi’

O cantor Flávio Venturini está em Belém para participar do Círio de Nazaré. O artista é uma das atrações do show “Maria Vem”, da cantora Liah Soares, que será realizado nesta quinta-feira (10), na Praça Santuário, em Belém, logo após a revelação do manto de Nossa Senhora de Nazaré, na Basílica Santuário de Nazaré.

Em entrevista ao O Liberal, o cantor expressou seu carinho por Belém e mencionou seu amor pelo tucupi. “Eu vim duas vezes, mas sempre um pouco mais de longe (sobre o Círio). Dessa vez, estou participando mesmo, né? Um show com a Liah, e vamos assistir no camarote a passagem do Círio. Acho que vai ser muito emocionante para mim, mas já tenho uma relação de muitos anos com Belém, de gostar da cidade, de ter grandes amigos aqui, como Nilson Chaves. Estou sempre feliz de estar em Belém, é um lugar que eu gosto muito. E o público de Belém sempre me recebe muito bem também”, disse Flávio.

“Eu já vim fazer dois shows, e agora estou aqui no Círio. Eu adoro tucupi. Minha paixão é o tucupi. Às vezes, levo em garrafas, mas não é a mesma coisa do que tomar aqui, provar e degustar diretamente. É algo incrível, que veio da cultura indígena, mas é maravilhoso”, finalizou o cantor.

ASSISTA:

