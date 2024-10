Vitor Kley fala sobre participar do Círio: ‘presente da vida’

O cantor Vitor Kley foi a última atração da abertura do Círio 2024, nesta terça-feira (8/10), em Belém. O artista falou sobre a experiência de participar do início da maior festa religiosa do Norte do País, descrevendo o momento como um presente da vida.

“Foi muito legal, velho. Conheci pessoas que vão ficar aí. A gente vai criar uma amizade longa, muito legal. Os meninos do Bendito Encontro ali foram super gente boa. A galera da banda, o maestro, que acabou de passar ali… Os caras são muito sangue bom, tocam demais. E todo mundo com muita luz, muita energia, sabe? Muito amor no coração”, disse o artista.

“E é bonito quando a gente está perto de pessoas assim, né? Só faz a vida andar pra frente. A vista da Basílica pra mim foi o presente da vida. Olhando ali, fiquei: ‘Caraca, obrigado! Obrigado por isso’. Um beijo, tá? Tamo junto!”, finalizou.

Assista: