Joelma é destaque principal do 'Domingão com Huck'; confira!

O programa "Domingão com Huck" receberá a cantora Joelma como atração musical principal neste domingo, 1º de fevereiro. A artista levará toda a energia do Pará e o ritmo contagiante do calypso ao palco da TV Globo, apresentando sucessos que marcaram sua trajetória e celebram a identidade cultural da região Norte.

A apresentação especial contará ainda com a participação dos bailarinos Thais Sousa e Rolon Ho. Conhecidos por sua atuação como professores na "Dança dos Famosos" e por terem sido campeões ao lado de Silvero Pereira e Priscila Fantin, os artistas paraenses celebrarão suas origens dançando ao som da conterrânea.

Convidados e quadros especiais marcam a edição

Além da performance de Joelma e dos bailarinos, o "Domingão com Huck" contará com a presença de outros convidados. O público poderá acompanhar as participações de Dona Déa Lúcia, Lívia Andrade, Ed Gama e Rafael Portugal.

A edição deste domingo também exibirá novos episódios de quadros consagrados do programa. Serão apresentadas novas rodadas de "The Wall" e desafios inéditos em "Quem Quer Ser Um Milionário", prometendo entretenimento para os telespectadores.