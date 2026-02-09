VÍDEO: influenciadores recriam cena de filme ao provar turu durante viagem pelo Marajó

Durante uma viagem pelo arquipélago do Marajó, no Pará, os influenciadores digitais Caio Cerqueira e Luan Alencar chamaram atenção nas redes sociais ao aparecerem degustando o tradicional turu, iguaria típica da culinária paraense. Em um dos vídeos publicados, o casal recria de forma bem-humorada a clássica cena do filme A Dama e o Vagabundo, em que os personagens dividem o mesmo prato até se beijarem, desta vez, usando o molusco amazônico.

Caio e Luan estão viajando pelo Pará ao lado de outros influenciadores e têm compartilhado registros da experiência gastronômica e cultural na região. Em outro vídeo que repercutiu nas redes sociais, a influenciadora Lia Mendonça mostrou o momento em que Luan experimenta o turu pela primeira vez. A gravação termina com o influenciador passando mal após a degustação.

A aparência do turu costuma causar estranhamento em quem não está familiarizado com a iguaria. Alongado, esbranquiçado e de textura mole, o animal é retirado de troncos de árvores encontrados em áreas de mangue. Apesar de ser popularmente confundido com um verme, o turu é, na verdade, um molusco da família Teredo, a mesma de animais como as ostras, caracterizado pela concha bivalve.

Consumido há séculos por povos indígenas e comunidades ribeirinhas da Amazônia, o turu tem grande importância alimentar e nutricional. Tradicionalmente, é preparado com sal e limão, mas também pode ser usado em caldos, farofas e outras receitas típicas da região. Nos últimos anos, o ingrediente tem despertado curiosidade de visitantes e se consolidado como atração da culinária amazônica.

Nos vídeos publicados nas redes sociais, Caio e Luan aparecem demonstrando dúvida e receio antes de experimentar o prato, reação comum entre quem tem o primeiro contato com a iguaria.

O casal já esteve no centro de uma polêmica anteriormente. Em setembro de 2025, os dois se envolveram em uma briga durante uma festa em Paris, episódio que teve ampla repercussão nas redes sociais e resultou no anúncio do término do relacionamento. Pouco tempo depois, no entanto, eles reataram e voltaram a aparecer juntos publicamente.