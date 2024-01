Joelma divulga prévia de parceria musical com Pedro Sampaio; veja o vídeo

Uma prévia sobre a primeira parceria musical entre Joelma e Pedro Sampaio foi finalmente divulgada. Trata-se de um remix do hit “Voando pro Pará”, que foi compartilhado pela cantora nas redes sociais.

A nova versão mistura o ritmo do tecnobrega com a batida envolvente do funk, gênero musical que Pedro Sampaio domina em muitas de suas produções.

A parceria musical dos dois foi registrada durante a gravação do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil”, no estádio Mangueirão, em novembro de 2023. Durante a gravação, ao vivo, é possível ouvir o som da multidão animada gritando ao ouvir o remix da música.

Um trecho do momento da gravação do remix de “Voando pro Pará” foi divulgado pela cantora Joelma no Instagram. A publicação já viralizou e conta com mais de 20 mil curtidas. Confira o vídeo abaixo:

O remix de "Voando pro Pará" estará disponível oficialmente na próxima quinta-feira (1º).