Mel Lisboa diz que contraiu IST após traições do ex-namorado: 'Poderia ter sido muito pior'

Em entrevista a podcast, a atriz detalha os riscos de feminicídio e as sequelas emocionais de uma relação vivida aos 15 anos

O Liberal
fonte

Relato de Mel Lisboa aborda a descoberta de infecção sexualmente transmissível e o impacto da falta de fidelidade do parceiro na saúde da artista (Reprodução)

Mel Lisboa, 44 anos, relatou em entrevista ao podcast "Você não sabe o que eu sofri" um relacionamento ocorrido durante sua adolescência. A atriz descreveu o convívio com o parceiro da época como um ciclo de violência que resultou em danos emocionais e no diagnóstico de HPV (Papilomavírus Humano).

Segundo o relato, a descoberta da infecção ocorreu durante uma consulta ginecológica. Lisboa afirmou que, ao ser informada pela médica sobre o estágio da lesão, confrontou o namorado. O parceiro negou a transmissão e atribuiu a responsabilidade à atriz. Lisboa associou a infecção às traições praticadas pelo rapaz, as quais ela monitorava por meio de relatos de conhecidos, já que não havia telefonia móvel no período.

A atriz mencionou que sua mãe a alertava sobre a preservação da liberdade e da vida. Lisboa declarou que, posteriormente, compreendeu os riscos de feminicídio envolvidos na situação.

"Minha mãe sempre falava uma coisa para mim: 'Minha filha, você pode fazer tudo na sua vida, a única coisa que falo para você: apenas preserve a sua liberdade, a sua vida' -- uma coisa muito conectada à outra. Depois que fui entender os riscos de feminicídio, por conta da violência, da proximidade de armas, e dele ter servido...", declarou.

"Só que eu tive uma história real, porque como ele me traía e eu me expunha, um dia, vou a uma consulta ginecológica e descubro que estava com HPV já muito avançado. Sabe quando você não entende nada? A médica perguntou e eu falei que tinha namorado. Ela respondeu: 'Olha, acho que você tem que conversar com ele. Você sai com outras pessoas, transa com outras pessoas?' Disse que não, e ela [respondeu]: 'Então você tem que conversar com ele, porque foi ele que te passou e vai ter que se tratar também. Vocês dois vão'", acrescentou.

O encerramento da relação aconteceu aos 15 anos, após Lisboa descobrir que o namorado havia ido a um evento enquanto afirmava estar dormindo. Ela relatou ter ido à residência dele e arremessado pertences do rapaz pela janela. Ao retornar para casa, Lisboa descreveu ter sentido euforia e sensação de liberdade.

A atriz concluiu que o término foi motivado pela percepção de risco à própria vida e à saúde, uma vez que o HPV pode evoluir para quadros de câncer. Atualmente, Lisboa é mãe de dois filhos, Bernardo e Clarice, do casamento com Felipe Rosseno, encerrado em 2023.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Mel Lisboa diz que contraiu IST após traições do ex-namorado: 'Poderia ter sido muito pior'

