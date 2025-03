Mel Lisboa, Othon Bastos e Débora Falabella vencem Prêmio Shell de Teatro

O Prêmio Shell de Teatro elegeu Mel Lisboa, Débora Falabella e Othon Bastos entre os melhores atores nos palcos brasileiros na temporada de 2024. O anúncio dos vencedores foi feito em cerimônia realizada nesta terça-feira, 18, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro.

A premiação contempla espetáculos apresentados em São Paulo e no Rio de Janeiro, em categorias separadas, e também conta com uma categoria de destaque nacional, que olha para espetáculos em todo o Brasil. Ao todo, 26 montagens estiveram entre os indicados desta 35ª edição do prêmio. Renata Sorrah e Clayton Nascimento foram os apresentadores da grande noite.

O Júri São Paulo escolheu Mel Lisboa, em cartaz com o sucesso de público Rita Lee, uma Autobiografia Musical, como melhor atriz. Alexia Twister, de Rei Lear, foi a primeira drag queen a levar o prêmio de melhor ator na história da premiação. Já o Júri Rio de Janeiro escolheu como melhor atriz Débora Falabella, de Prima Facie, e como melhor ator Othon Bastos, por Não me Entrego, Não.

Flávio Rodrigues, vice-presidente de relações corporativas da Shell, destaca a importância de o prêmio celebrar a cultura: "Teatro é memória, espelho da cultura de um povo. Onde melhor podemos nos traduzir e nos enxergar (...) O Prêmio Shell é mais que uma simples premiação. É um aceno à diversidade, contemplando desde montagens experimentais a grandes espetáculos que marcaram época. O compromisso com a cultura é também com a memória. Entendemos a arte como espaço de resistência", declarou.

Confira a seguir os vencedores do 35º Prêmio Shell de Teatro:

Júri Rio de Janeiro

Dramaturgia

Pedro Emanuel e Vinicius Arneiro por Língua

Direção

Dadado de Freitas e Maurício Lima por Arqueologias do Futuro

Ator

Othon Bastos por Não me Entrego, Não!

Atriz

Débora Falabella por Prima Facie

Cenário

Beli Araujo e César Augusto por Claustrofobia

Figurino

Claudia Schapira por Améfrica: em Três Atos

Iluminação

Adriana Ortiz por Um Filme Argentino

Música

Beà Ayòóla por Amor de Baile

Energia que vem da gente

Programa Enfermaria do Riso - UNIRIO - por desenvolver desde 1998 uma ação de extensão integrada entre os cursos de Teatro e Medicina para formação e pesquisa em torno de intervenções artísticas de palhaçaria em hospitais

Seleção do júri de São Paulo

Dramaturgia

Liana Ferraz por Não Fossem as Sílabas do Sábado

Direção

Jéssica Teixeira por Monga

Ator

Alexia Twister por Rei Lear

Atriz

Mel Lisboa por Rita Lee, uma Autobiografia Musical

Cenário

C. Serroni por Primeiro Hamlet

Figurino

Eduardo Giacomini por Cão Vadio

Iluminação

Wagner Antônio por Um Jaguar por Noite

Música

Adilson Fernandes, Bruno Garcia, Carol Nascimento, Dani Nega, Flávio Rodrigues e Jonathan Silva por Maria Auxiliadora

Energia que vem da gente

Negócio Social Tereza - pelo trabalho realizado por egressas do sistema prisional em parceria com artistas teatrais para a confecção de figurinos em espetáculos como Martinho, Coração de Rei - o Musical e Marrom, o Musical

Destaque Nacional

A Força da Água - Grupo Pavilhão da Magnólia, de Fortaleza, CE