Com Mel Lisboa, espetáculo 'Rita Lee – Uma Autobiografia Musical' já tem data em Belém

O espetáculo “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, estrelado pela atriz Mel Lisboa no papel-título, será apresentado em Belém no Theatro da Paz entre os dias 20 e 22 de março. A montagem celebra a vida e a obra da icônica artista brasileira, com uma interpretação de Lisboa aclamada pela crítica e pelo público.
As sessões ocorrerão na sexta-feira (20) e no sábado (21) às 20h, e no domingo (22) às 17h. O musical combina elementos de teatro, narrativa autobiográfica e os maiores sucessos da carreira de Rita Lee, destacando os momentos marcantes e a irreverência que a consagraram. A produção, patrocinada via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) com apoio do Ministério da Cultura, garante acessibilidade em todas as apresentações, incluindo tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição. Os ingressos estarão à venda em breve pelo site Ticket Fácil.
Elenco e equipe técnica
Dirigido por Márcio Macena e Débora Dubois, o musical conta com roteiro e pesquisa de Guilherme Samora. A direção musical é assinada por Marco França e Márcio Guimarães.
O elenco é composto por talentos que interpretam personagens icônicos da nossa Música Popular Brasileira (MPB):
- Bruno Fraga (Roberto de Carvalho)
- Fabiano Augusto (Ney Matogrosso)
- Carol Portes (Censora Solange)
- Debora Reis (Hebe Camargo)
- Flávia Strongolli (Elis Regina)
- Yael Pecarovich (Gal Costa)
- Antonio Vanfill (Arnaldo Baptista e Charles Jones)
- Gustavo Rezende (Raul Seixas)
- Roquildes Junior (Gilberto Gil)
- Lui Vizotto e Priscila Esteves (atores swing)
Trajetória de Mel Lisboa e sucesso anterior
A "rainha do rock brasileiro" já teve sua vida encenada anteriormente por Mel Lisboa. Um espetáculo sobre a artista permaneceu mais de um ano em cartaz na capital paulista com sessões esgotadas. Em 2014, Mel Lisboa interpretou Rita Lee pela primeira vez no musical “Rita Lee Mora ao Lado”.
Naquela ocasião, a atriz não previu o sucesso de meses de casa cheia em São Paulo, nem que a própria Rita Lee compareceria sem avisar para abençoar sua performance, e ainda retornaria para assistir novamente.
Esse trabalho rendeu a Mel Lisboa prêmios de melhor atriz, consolidando sua posição entre os grandes nomes do teatro nacional. Este projeto foi aprovado na Seleção Petrobras Cultural, também com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A produção ressalta que incentivar a cultura é reconhecer sua força como fonte vital de energia.
Nova montagem e autobiografia
A nova montagem de Mel Lisboa baseia-se no livro autobiográfico de Rita Lee, lançado em 2016 e considerado um dos maiores sucessos editoriais do Brasil. A obra narra os altos e baixos da carreira da cantora com honestidade, sendo apontada como "ensinamento à classe artística" pelo jornal O Estado de São Paulo.
A ideia para este novo musical surgiu em 2022, quando Mel Lisboa gravou a versão em audiolivro da obra, interpretando a própria Rita. O texto, de autoria da cantora, aborda desde o primeiro "disco voador avistado" por ela até o "último porre".
A autobiografia não se poupa, detalhando a infância e os primeiros passos artísticos, a fase com Mutantes e Tutti-Frutti, a prisão em 1976 durante a ditadura, o encontro com Roberto de Carvalho, os clássicos musicais, o ativismo pelos direitos dos animais, e os desafios e triunfos da sua vida.
A essência de Rita Lee, na visão de Mel Lisboa
A relevância de Rita Lee é destacada por Mel Lisboa:
“A vida de Rita precisa ser contada e recontada. Sua existência transformou toda uma geração e continua a conquistar fãs cada vez mais jovens. Rita não é ‘somente’ a roqueira maior. Ela compôs, cantou e popularizou o sexo do ponto de vista feminino em uma época em que isso era inimaginável. Ousou dizer o que queria e se tornou a artista mais censurada pela ditadura militar. Na época, foi presa grávida. Deu a volta por cima e conquistou uma legião de ‘ovelhas negras’. Se tornou a mulher que mais vendeu discos no país e a grande poetisa da MPB.”
No livro, Rita Lee afirma que seu maior feito foi ter feito muitas pessoas felizes. Mel Lisboa, ao interpretar a artista no palco, abraça essa missão. Durante as apresentações, a plateia se comporta como em um show, cantando junto, batendo palmas e, frequentemente, dançando em frente ao palco durante o "bis" do espetáculo.
Assim, “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical” oferece uma versão inédita que explora todas as facetas da artista: cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, atriz, escritora, ativista dos direitos humanos e uma das maiores figuras da cultura brasileira.
