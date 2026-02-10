Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Com Mel Lisboa, espetáculo 'Rita Lee – Uma Autobiografia Musical' já tem data em Belém

Com sessões em três dias, a peça combina narrativa autobiográfica e os grandes sucessos da carreira de Rita Lee

O Liberal
fonte

A nova montagem de Mel Lisboa baseia-se no livro autobiográfico de Rita Lee, lançado em 2016 e considerado um dos maiores sucessos editoriais do Brasil (João Caldas)

O espetáculo “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, estrelado pela atriz Mel Lisboa no papel-título, será apresentado em Belém no Theatro da Paz entre os dias 20 e 22 de março. A montagem celebra a vida e a obra da icônica artista brasileira, com uma interpretação de Lisboa aclamada pela crítica e pelo público.

As sessões ocorrerão na sexta-feira (20) e no sábado (21) às 20h, e no domingo (22) às 17h. O musical combina elementos de teatro, narrativa autobiográfica e os maiores sucessos da carreira de Rita Lee, destacando os momentos marcantes e a irreverência que a consagraram. A produção, patrocinada via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) com apoio do Ministério da Cultura, garante acessibilidade em todas as apresentações, incluindo tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição. Os ingressos estarão à venda em breve pelo site Ticket Fácil.

Elenco e equipe técnica

Dirigido por Márcio Macena e Débora Dubois, o musical conta com roteiro e pesquisa de Guilherme Samora. A direção musical é assinada por Marco França e Márcio Guimarães.

O elenco é composto por talentos que interpretam personagens icônicos da nossa Música Popular Brasileira (MPB):

  • Bruno Fraga (Roberto de Carvalho)
  • Fabiano Augusto (Ney Matogrosso)
  • Carol Portes (Censora Solange)
  • Debora Reis (Hebe Camargo)
  • Flávia Strongolli (Elis Regina)
  • Yael Pecarovich (Gal Costa)
  • Antonio Vanfill (Arnaldo Baptista e Charles Jones)
  • Gustavo Rezende (Raul Seixas)
  • Roquildes Junior (Gilberto Gil)
  • Lui Vizotto e Priscila Esteves (atores swing)

Trajetória de Mel Lisboa e sucesso anterior

A "rainha do rock brasileiro" já teve sua vida encenada anteriormente por Mel Lisboa. Um espetáculo sobre a artista permaneceu mais de um ano em cartaz na capital paulista com sessões esgotadas. Em 2014, Mel Lisboa interpretou Rita Lee pela primeira vez no musical “Rita Lee Mora ao Lado”.

Naquela ocasião, a atriz não previu o sucesso de meses de casa cheia em São Paulo, nem que a própria Rita Lee compareceria sem avisar para abençoar sua performance, e ainda retornaria para assistir novamente.

Esse trabalho rendeu a Mel Lisboa prêmios de melhor atriz, consolidando sua posição entre os grandes nomes do teatro nacional. Este projeto foi aprovado na Seleção Petrobras Cultural, também com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A produção ressalta que incentivar a cultura é reconhecer sua força como fonte vital de energia.

Nova montagem e autobiografia

A nova montagem de Mel Lisboa baseia-se no livro autobiográfico de Rita Lee, lançado em 2016 e considerado um dos maiores sucessos editoriais do Brasil. A obra narra os altos e baixos da carreira da cantora com honestidade, sendo apontada como "ensinamento à classe artística" pelo jornal O Estado de São Paulo.

A ideia para este novo musical surgiu em 2022, quando Mel Lisboa gravou a versão em audiolivro da obra, interpretando a própria Rita. O texto, de autoria da cantora, aborda desde o primeiro "disco voador avistado" por ela até o "último porre".

A autobiografia não se poupa, detalhando a infância e os primeiros passos artísticos, a fase com Mutantes e Tutti-Frutti, a prisão em 1976 durante a ditadura, o encontro com Roberto de Carvalho, os clássicos musicais, o ativismo pelos direitos dos animais, e os desafios e triunfos da sua vida.

A essência de Rita Lee, na visão de Mel Lisboa

A relevância de Rita Lee é destacada por Mel Lisboa:

“A vida de Rita precisa ser contada e recontada. Sua existência transformou toda uma geração e continua a conquistar fãs cada vez mais jovens. Rita não é ‘somente’ a roqueira maior. Ela compôs, cantou e popularizou o sexo do ponto de vista feminino em uma época em que isso era inimaginável. Ousou dizer o que queria e se tornou a artista mais censurada pela ditadura militar. Na época, foi presa grávida. Deu a volta por cima e conquistou uma legião de ‘ovelhas negras’. Se tornou a mulher que mais vendeu discos no país e a grande poetisa da MPB.”

No livro, Rita Lee afirma que seu maior feito foi ter feito muitas pessoas felizes. Mel Lisboa, ao interpretar a artista no palco, abraça essa missão. Durante as apresentações, a plateia se comporta como em um show, cantando junto, batendo palmas e, frequentemente, dançando em frente ao palco durante o "bis" do espetáculo.

Assim, “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical” oferece uma versão inédita que explora todas as facetas da artista: cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, atriz, escritora, ativista dos direitos humanos e uma das maiores figuras da cultura brasileira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rita Lee – Uma Autobiografia Musical

Mel Lisboa

Theatro da Paz
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

SERÁ?

Influenciadora é apontada como suposta namorada de Rayssa Leal; saiba quem é

Publicações semelhantes nas redes sociais levantaram especulações entre fãs

10.02.26 12h17

TÁ PASSANDO VERGONHA

BBB 26: equipe de Breno se desculpa após fala sobre maternidade de Ana Paula

Para muitos internautas, Breno 'se perdeu' no personagem e no jogo, sendo um dos participantes mais cansativos da edição.

10.02.26 9h04

EITA!

Gracyanne responde sobre 'alfinetada' em namorada de Belo e reconciliação: 'Não me arrependo'

A modelo admitiu que saiu de seu casamento anterior com "muitos problemas".

10.02.26 8h10

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda