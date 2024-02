Mel Lisboa volta a interpretar Rita Lee em novo musical

A atriz Mel Lisboa retornará aos palcos em um musical que homenageia a cantora Rita Lee. Há dez anos, a gaúcha protagonizava a peça "Rita Lee mora ao lado", do ponto de vista de uma vizinha de Rita. Agora, Mel retorna com a missão de viver Rita no novo projeto intitulado "Rita Lee – Uma Autobiografia Musical", baseado na autobiografia da artista, um dos livros mais vendidos do ano passado.

O novo espetáculo chega aos palcos em abril. A novidade foi anunciada pela própria atriz, pelo Instagram, no início desta semana. Após o sucesso do musical inspirado no livro de Henrique Bartsch, adaptado para o teatro em 2014, Mel agora contará a história da cantora baseado em suas próprias memórias.

Segundo a atriz, os ensaios para o espetáculo - dirigido por Marcio Macena e Debora Dubois - começaram no dia 19 deste mês. Além de protagonizar a peça, Mel Lisboa também é responsável por criar o roteiro com base na primeira biografia da cantora.

"A Rita me ensinou: um belo dia, resolva mudar e faça tudo que sempre quis fazer. Brinque de ser sério, e leve a sério a brincadeira. Ela me deu uma missão e eu prometo fazer de tudo para não decepcioná-la. Há 10 anos, ela estava aqui e foi nos assistir. Santa Rita de Sampa me abraçou grande e me abençoou. Hoje ela nos vê de outro plano", escreveu a atriz, em um texto no Instagram.

