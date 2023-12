Rita Lee, Glória Maria, Tina Turner: ano de 2023 foi marcado pela perda de grandes artistas

O ano de 2023 foi marcado pelo falecimento de grandes artistas da música brasileira e internacional, da televisão, do mundo das séries e do jornalismo. Nomes como de Glória Maria, Rita Lee, Tina Turner, Elizangela são apenas algumas das personalidades que deixaram grandes legados na vida de fãs, amigos e familiares.

Glória Maria

Glória Maria (Foto: Divulgação)

Conhecida por sua extensa trajetória como repórter e apresentadora na Rede Globo, a jornalista Glória Maria morreu no dia 2 de fevereiro, aos 73 anos. Em 2019, ela havia sido diagnosticada com câncer de pulmão, e passou posteriormente por uma cirurgia no cérebro. O último Globo Repórter apresentado por ela foi ao ar meses antes de sua morte.

Rita Lee

Rita Lee (Foto: Divulgação)

Outra morte que comoveu o país foi da cantora, Rita Lee. A artista e sua família haviam comemorado a cura do câncer de pulmão em 2022, mas, posteriormente, exames de rotina mostraram a remissão da doença. A cantora morreu em 9 de maio de 2023, aos 75 anos, semanas após ter assistido ao programa Altas Horas em homenagem à sua carreira. Ela ainda deixou um livro escrito em seus últimos anos de vida.

Lolita Rodrigues

Lolita Rodrigues (Foto: Divulgação)



Mais uma morte que comoveu os brasileiros foi da atriz Lolita Rodrigues. Uma das pioneiras da TV brasileira, a atriz morreu em 5 de novembro de 2023, aos 94 anos. Além de sua carreira na rádio e nos primórdios da TV, incluindo na primeira transmissão do Brasil, pela TV Tupi, também ficou marcada para as gerações mais recentes por conta de uma entrevista a Jô Soares ao lado de Hebe Camargo e Nair Bello.

Elizângela

Elizângela (Foto: Divulgação)

Ainda no mundo da dramaturgia, a atriz Elizângela, que começou a carreira ainda criança, sofreu uma parada cardiorrespiratória em 3 de novembro e veio a óbito. Seu último trabalho numa novela foi em A Dona do Pedaço, em 2019. O Brasil também sofreu com a despedida da emblemática Aracy Balabanian, que morreu em 7 de agosto de 2023, aos 83 anos, em decorrência de um câncer no pulmão. Entre seus personagens marcantes, Dona Armênia, de Rainha da Sucata (1990) e Deus Nos Acuda (1992), e a matriarca italiana Filomena, de A Próxima Vítima (1995), além de Cassandra, em Sai de Baixo.

MC Marcinho

MC Marcinho (Foto: Divulgação)

No mundo da música, no dia 26 de agosto de 2023, o Brasil perdeu MC Marcinho, cantor de clássicos do funk como Princesa, Rap do Solitário e Glamurosa. A causa foi a falência múltipla de órgãos, após período internado com insuficiência cardíaca e renal.

Tina Turner

Tina Tuner (Foto: Divulgação)

Na música internacional, A cantora Tina Turner morreu em 24 de maio de 2023, na Suíça. Aos 83 anos, a cantora era conhecida por hits como músicas como The Best e What’s Love Got To Do With It e havia sido diagnosticada com um câncer.

Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor (Foto: Instagram @oconnor.sinead)



Outra morte que deixou os fãs da música internacional de luto foi da cantora irlandesa Sinéad O’Connor, que morreu aos 56 anos no dia 26 de julho. Ela foi alçada ao estrelato como intérprete da música de Prince Nothing Compares 2 U. A causa da morte não foi divulgada.

Matthew Perry

Matthew Perry (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

No mundo das séries, o eterno Chandler, Matthew Perry, de Friends, sofreu com diversos problemas com drogas ao longo da vida, e já vinha afastado dos grandes papéis de Hollywood desde o fim da década de 2000. Seu corpo foi encontrado em sua casa, e a morte foi considerada acidental, devido aos efeitos agudos da ketamina.