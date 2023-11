Família de Rita Lee faz homenagens à artista falecida há seis meses: 'Meu amor será eterno'

Nesta quarta-feira (8) completam seis meses desde que a cantora Rita Lee morreu. Para não deixar a data passar em branco, a família da artista decidiu utilizar as redes sociais para homenageá-la. O compositor e multi-instrumentista Roberto de Carvalho, que foi casado com Rita Lee, publicou no Instagram uma imagem inédita da artista, onde ela aparece em um carro usando óculos escuros, enquanto acena e sorri para a câmera. Confira:

Na legenda, Roberto escreveu sobre a saudade que sente da mulher com quem construiu uma história de amor de 47 anos. “Meu amor será eterno. A ausência da sua presença é imensa e assim permanecerá até o nosso reencontro, em qualquer dimensão que seja. Te amo, te amo, te amo”, disse na publicação.

Um dos filhos de Carvalho e Rita, João, que acompanhou os últimos momentos da mãe ao lado do pai na chácara em que viviam, no interior de São Paulo, também decidiu escrever uma mensagem para os seguidores falando sobre o luto que têm vivido.

"É emocionante ver as contínuas demonstrações de amor, carinho e homenagens que ela continua recebendo. Prometo aos fãs que ainda teremos e viveremos muitas primeiras vezes juntos. Temos muitos projetos especiais e inéditos planejados para os próximos anos. Hoje, fazem seis meses sem você, mãe. Te amo para sempre", escreveu João.