Filho de Rita Lee lembra um mês de morte da mãe com vídeo inédito; veja

João Lee, filho da cantora Rita Lee, recorreu às redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à artista, um mês após o falecimento da mãe. No vídeo compartilhado, João capturou um momento no qual Rita estava no banco do carona de um carro, a caminho de mais um dia de exames médicos.

Nas imagens divulgadas por João Lee, é possível ver Rita aplaudindo e movimentando os braços ao ritmo da música "Le Freak", da banda Chic.

"Independentemente das dificuldades, minha mãe sempre foi um exemplo maravilhoso para todos nós ao seu redor. Ela nunca se deixou abater e nunca perdeu o bom humor. Sempre se manteve de cabeça erguida, corajosa, determinada e forte", declarou o filho da cantora.

"Esse vídeo é apenas um exemplo de como ela conseguia transformar momentos difíceis em momentos mágicos e especiais. Hoje, completa-se um mês desde que você se foi, mãe. A saudade só aumenta. Te amarei para sempre", concluiu João.

Rita Lee faleceu em 8 de maio, aos 75 anos. Nos últimos anos, a artista enfrentou uma árdua batalha contra o câncer, passando por tratamentos, períodos de remissão e internações hospitalares, até finalmente deixar os hospitais em fevereiro de 2023.