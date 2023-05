'Não sei o que é o mundo sem Rita', diz Guilherme Samora, editor do novo livro de Rita Lee

Quem acompanhou no sites de notícias o velório e a missa de sétimo dia de Rita Lee, encontrava nas imagens Guilherme Samora. Ao lado dos filhos da cantora e acompanhando Xuxa, o jornalista e editor de livros, é uma das pessoas que esteve com Rita Lee ao longo dos anos.

No velório, ele estampava no peito, uma ilustração de uma santa com um violão, a imagem fazia referência a cantora.

VEJA MAIS

Guilherme Samora é o maior conhecedor da carreira da Rita Lee, além de parceiro, amigo e até um pouco filho da cantora.

“Está muito difícil. Não sei o que é o mundo sem Rita. Ao mesmo tempo que estou morrendo de saudade, eu sinto a presença dela em tudo. E a Rita é muito maior do que esse mundo, muito acima da matéria. Ela está com a gente pra sempre no legado enorme que deixou”, disse com exclusividade ao Grupo O Liberal.

Neste sábado, 27, uma longa entrevista exclusiva com Guilherme Samora estará disponível nooliberal.com e no jornal O Liberal. No bate papo, ela conta como foi sua relação com Rita Lee, os últimos dias ao lado dela e como tem sido viver sem a presença da cantora, além disso ele fala um pouco sobre a segunda autobiografia da artista.