Grammy 2024: Rita Lee é homenageada na premiação

A cantora Rita Lee foi homenageada na 66ª cerimônia anual do Grammy Awards, realizada na noite de ontem (4), em Los Angeles (EUA). Durante a sessão "In Memorian", que homenageia artistas que morreram ao longo do último ano, a brasileira teve seu rosto projetado no telão do evento. Rita era considerada uma das vozes mais marcantes na MPB e faleceu no dia 8 de maio de 2023, por complicações de um câncer no pulmão.

Rita e outros artistas foram exaltados durante o espaço destinado a artistas falecidos (Foto/Reprodução/Twitter)

A sessão "In Memorian" acontece sempre durante a entrega do Grammy aos artistas. O momento é uma forma de celebrar a existência dos cantores e compositores que impactaram a indústria musical ao longo de suas carreiras.

Astrud Gilberto, que também morreu no ano passado, foi lembrada pela Academia na noite do último domingo (4) na mesma sessão que Rita Lee. O tributo aos artistas falecidos foi acompanhado pelas vozes de Stevie Wonder e Jon Batiste. À medida que os músicos se apresentavam, vários nomes e fotos de artistas, compositores, intérpretes e executivos da indústria passavam na tela.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)