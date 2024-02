Aos 80 anos e após aneurisma, Joni Mitchell emociona com performance no Grammy 2024

Aos 80 anos, a cantora Joni Mitchell fez história neste domingo, 4, ao se apresentar no palco do Grammy pela primeira vez na carreira cantando 'Both Sides Now'. A performance emocionou a platéia e levou às lágrimas Beyoncé.

A artista, que já tinha uma coleção de nove Grammys, luta desde 2015 tentando se recuperar das sequelas de um aneurisma. A canadense voltou a cantar ao vivo no ano passado, neste ano levou mais um gramofone na categoria de melhor álbum folk pelo disco ao vivo gravado em Newport. O show, que lhe rendeu este novo Grammy, foi sua primeira apresentação em 22 anos. Assista:

Joni ganhou notoriedade ao desafiar, há mais de 50 anos, o machismo vigente na música pop e no rock com letras sobre relacionamentos amorosos fracassados, gravidez fora do casamento e da entrega do seu bebê para adoção.