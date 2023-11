Grammy 2024: Veja a lista de principais indicados ao maior prêmio da música

A Academia de Gravação divulgou nesta sexta-feira (10), a lista de principais indicados à 66° edição do Grammy, maior premiação da indústria musical. O evento acontece no dia 4 de fevereiro de 2024, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e elege as melhores produções e artistas do ano.

Entre os principais indicados, estão as artistas SZA, com nove indicações, seguida de Vitória Monét, com sete indicações, Lana Del Rey, Taylor Swift e Dua Lipa. Nesta edição, as categorias estão predominantemente compostas por mulheres. Confira!

Gravação do ano

"Worship", Jon Batiste

"Not Strong Enough", boygenius

"Flowers", Miley Cyrus

"What Was I Made For?" do filme "Barbie", Billie Eilish

"On My Mama", Victoria Monét

"Vampire", Olivia Rodrigo

"Anti-Hero", Taylor Swift

"Kill Bill", SZA

Música do ano

"A&W", Lana Del Rey

“Anti-Hero", Taylor Swift

"Butterfly", Jon Batiste

"Dance the Night" (De "Barbie: O Álbum"), Dua Lipa)

"Flowers", Miley Cyrus

"Kill Bill", SZA

"Vampire", Olivia Rodrigo

"What Was I Made For?" de "Barbie", Billie Eilish

Álbum do ano

"World Music Radio", Jon Batiste

"The Record", Boygenius

"Endless Summer Vacation", Miley Cyrus

"Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd", Lana Del Rey

"The Age of Pleasure", Janelle Monáe

"Guts", Olivia Rodrigo

"Midnights", Taylor Swift

"SOS", SZA

Revelação do ano

Gracie Abrams

Fred again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Melhor performance solo pop

"Flowers", Miley Cyrus

"Paint the Town Red", Doja Cat

"What Was I Made For", do filme "Barbie", Billie Eilish

"Vampire", Olivia Rodrigo

"Anti-Hero", Taylor Swift

Melhor clipe

"I’m Only Sleeping", The Beatles

"In Your Love", Tyler Childers

"What Was I Made For?", Billie Eilish

"Count Me Out", Kendrick Lamar

"Rush", Troye Sivan

Melhor filme musical

"Moonage Daydream", David Bowie

"How I’m Feeling Now", Lewis Capaldi

"Live From Paris, the Big Steppers Tour", Kendrick Lamar

"I Am Everything". Little Richard

"Dear Mama", Tupac Shakur

Melhor performance solo pop

"Flowers", Miley Cyrus

"Paint the Town Red", Doja Cat

"What Was I Made For", do filme "Barbie", Billie Eilish

"Vampire", Olivia Rodrigo

"Anti-Hero", Taylor Swift

Melhor álbum latino de rock ou alternativo

"Martínez", Cabra

"Leche De Tigre", Diamante Eléctrico

"Vida Cotidiana", Juanes

"De Todas Las Flores", Natalia Lafourcade

"EADDA9223", Fito Paez

