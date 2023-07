Simone receberá Prêmio à Excelência Musical do Grammy Latino

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta terça-feira (18) que a cantora Simone irá receber o Prêmio à Excelência Musical pela grande contribuição à música latina. A artista vai ser homenageada no dia 12 de novembro deste ano, no Teatro Lope de Vega, em Sevilha, durante a Semana do Grammy Latino.

Além de Simone, também serão homenageados os cantores Carmen Linares (Espanha), Mijares (México), Arturo Sandoval (Cuba/Estados Unidos), Ana Torroja (Espanha) e o trio Soda Stereo (Argentina).

O Prêmio à Excelência Musical é dado aos intérpretes que ao longo de suas carreiras conseguiram contribuir de alguma forma para o meio de forma criativa e valorizando a música latina.

No caso da cantora brasileira, durante a sua trajetória e no auge da popularidade, Simone sempre “flertou” com o mercado e chegou a lançar seis discos em espanhol. Um dos álbuns mais famosos é “25 de Dezembro”, que traz a canção “Então É Natal”, que ganhou versão em espanhol.

Em 1993, ela gravou ao lado do cantor espanhol Julio Iglesias a canção “Brigas”. Antes, fez dueto com o cantor e compositor cubano Pablo Milanés na canção “Yolanda".

A cantora também deixou uma marca profunda na cultura popular brasileira ao gravar as músicas-temas de muitas novelas que foram exibidas nas telinhas brasileiras, além de ter feito poderosas apresentações ao vivo.

Hoje em dia, Simone comemora meio século de carreira com a turnê Tô Voltando, na qual interpreta alguns de seus grandes sucessos como “Tô Que Tô”, “O Que Será”, “O Amanhã” e “Começar de Novo”.

O show, que tem direção musical do baterista Pupillo e direção geral de Marcus Preto, já passou por cidades como Juiz de Fora, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Vitória e Recife Em setembro, Simone apresentará o show dentro do Coala Festival, em São Paulo.

Mais detalhes

Durante o evento, também vão ser entregues os prêmios da Junta Diretiva, concedido a pessoas que tenham feito contribuições significativas à música latina durante suas carreiras, mas não necessariamente chegaram a interpretá-las.

Nela, serão premiados Alex Acuña (Peru), Gustavo Santaolalla (Estados Unidos/Argentina) e Wisón Torres (Estados Unidos/Porto Rico).