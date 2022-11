Erasmo Carlos morreu: Cantor celebrou conquista do Grammy Latino 2022 em última postagem; veja

O cantor Erasmo Carlos, que morreu nesta terça-feira (22), está na lista dos artistas premiados no Grammy Latino 2022, que ocorreu no dia 17. Em sua última postagem no Instagram, há quatro dias, Erasmo comemorou a vitória na categoria “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa”, com o álbum "O futuro pertence à ... Jovem guarda".

VEJA MAIS

Na legenda, o astro agradeceu aos seguidores e ressaltou a importância de falar sobre o amor em suas canções.“É tão importante entender o conceito, quanto ouvir a música… Existem várias formas de amor, e eu preciso de todas. Obrigado a todos que contribuíram para mais essa vitória, esse Grammy é o reconhecimento do nosso trabalho. O Futuro Pertence à Jovem Guarda!”, disse.

O álbum premiado foi lançado no início do ano, em fevereiro, e reunia oito canções lançadas na década de 60, quando surgiu a Jovem Guarda. As músicas, anteriormente gravadas nas vozes de outros artistas do movimento, agora foram cantadas por Erasmo.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)