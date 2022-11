Erasmo Carlos morreu: cantor se apresentou pela última vez em Belém em 2018

Após passar por um período doente e internado desde outubro deste ano, Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada. O cantor já esteve em Belém algumas vezes e em sua última vez, em outubro de 2018, o artista apresentou o show "Amor é isso".

No trabalho mostrado na capital paraense, o cantor fez parcerias diversas com artistas como Emicida, Adriana Calcanhotto e Marisa Monte.

Na época, em entrevista ao G1, Erasmo disse sua opinião sobre Belém: "Conheço e gosto muito da cidade. As mangas são o que mais me encantam. A primeira vez que fui em Belém as pessoas falavam ‘cuidado, vocês tropeçam em manga, a manga cai na cabeça’, aquelas brincadeiras. Mas são coisas que marcam a cidade e a gente jamais esquece", comentou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)