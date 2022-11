Erasmo Carlos morreu: relembre 10 músicas do cantor que fizeram mais sucesso

Morreu na manhã desta terça-feira (22/11), aos 81 anos, o cantor e compositor Erasmo Carlos. Um dos pioneiros do rock brasileiro e ícone da Jovem Guarda nos anos 60, gravou mais de 28 discos e coleciona hits, principalmente com o cantor e amigo de longa data, Roberto Carlos.

A causa da morte ainda é desconhecida, mas Erasmo ficou internado por nove dias em um hospital, com quadro de edema, em decorrência de uma síndrome edemigênica. A doença ocorre quando há um desequilíbrio bioquímico, dificultando a manutenção dos líquidos dentro dos vasos sanguíneos. Para celebrar o legado deste artista, relembre os sucessos de Erasmo Carlos que a Redação Integrada de O Liberal selecionou:

1 - Vem Quente Que Eu Estou Fervendo

A música está presente no álbum O Tremendão, de 1967 e já foi regravada por dezenas de artistas. Ouça:

2 - Festa de Arromba

Composta com Roberto Carlos, Festa de Arromba foi lançada em 1965.

3 - Gente Aberta

Lançado em 1971 no álbum Carlos, Erasmo, Gente Aberta é marco na carreira do cantor e retrata a celebração do amor com as pessoas

4 - Sou Uma Criança, Não Entendo Nada

Lançada no álbum 1990 – Projeto Salva Terra!, a música retrata sobre a criança interior que está presente nos adultos

5 - Gatinha Manhosa

Essa canção foi grande sucesso dos tempos de Jovem Guarda. Confira:

6 - Minha Fama de Mau

Minha Fama de Mau foi um dos primeiros sucessos de Erasmo e saiu em seu disco de estreia, A Pescaria.

7 - É Preciso Saber Viver

Escrita em 1968, É Preciso Saber Viver é um clássico sobre a amizade e uma das mais conhecidas parcerias entre Roberto e Erasmo Carlos.

8- É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo

É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo foi lançado em 1971 e fala sobre um cenário político desolador.

9 - É Proibido Fumar

Mais um clássico composto por Roberto Carlos e regravado por Erasmo. A canção foi lançada em 1972.

10 - Mulher (Sexo Frágil)

Composta em parceria com Narinha, esposa de Erasmo falecida em 1995, a música traz o ponto de vista de um homem sobre o machismo.

