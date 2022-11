Erasmo Carlos morreu: cantor era casado há três anos; saiba com quem

O cantor Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos. Pela manhã, o artista havia sido internado e intubado, mas não resistiu às complicações. A causa da morte ainda não foi divulgada, porém ele estava no hospital no início do mês para tratar de uma síndrome edemigênica. Há 11 anos, o astro da Jovem Guarda tinha um relacionamento com Fernanda Passos, pedagoga de 32 anos, com quem casou-se em 2019.

VEJA MAIS

Em seu Instagram, Erasmo compartilhava fotos de sua esposa para homenageá-la. Ao lado do cantor desde 2011, Fernanda Passos tinha uma relação discreta. Após o artista receber alta no início de novembro, a jovem decidiu surpreendê-lo e postar uma série de fotos com declarações para ele.

"Qualquer coisa que eu disser sobre a gente vai ser um grande clichê, mas o que é o amor se não uma sequência de clichês? O maior dos clichês é que você é o grande amor da minha vida, que nós somos um só, e que não existe mais Erasmo sem Fernanda, muito menos Fernanda sem Erasmo. Te amo tudo! Eu estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você", escreveu em uma postagem.

Além da esposa Fernanda, o compositor de "Gatinha Manhosa" deixa os dois filhos, Gil Eduardo Esteves e Leonardo Esteves, frutos do seu casamento com Narinha Esteves.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)