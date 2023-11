Priscilla lança primeiro single do reset 'Quer dançar' com Bonde do Tigrão

A cantora Priscilla debutou ontem, 9, no gênero pop com a música "Quer Dançar", uma parceria com Bonde do Tigrão. Nas redes sociais, os fãs da cantora aguardavam o lançamento deste projeto desde que se propôs "resetar" sua imagem.

Com a estética visual diferente dos cabelos longos e castanhos, usando os cabelos curtos e vermelhos, Priscilla inicia o videoclipe correndo e caindo, ou melhor, se jogando na coreografia acompanhada de quatro dançarinos.

A música mistura o português e o espanhol em uma pequena parte da letra. Com batida pop e funk, a letra que fala da representatividade feminina e latina, além das trivialidades de uma balada, Priscilla se coloca como ponto principal da festa e de sua música de estreia.

Os comentários na sua publicação foram generosos: "serviu muito", "Nasceu aclamado esse álbum", "que coreo", disseram. Artistas como as cantoras Juliette e Jade Baraldo também se manifestaram: "Arrasou muitoooooo", "Pqp", respectivamente.

Uma fã a comparou com a também cantora Miley Cyrus: "Eu tô vendo na Priscilla a mesma coisa que a Miley Cyrus's fez para se desvincular da Disney, só que ela tá fazendo para se desvincular da igreja", disse uma usuária.

Assista ao videoclipe

Acompanhe com a letra:

bebê, tu vai pra onde

não tô entendendo a pressa

quando Priscilla chega

é que a festa começa

meu close vale muito

eu não sou arroz de festa

sobe o grave porque

hoje ela só

quer dançar, quer dançar

(x4)

furiosa, afrontosa

esta mujer es muy peligrosa

o meu sangue é latino

deixa gringo de queixo caído

um evento muito raro

uma noite de céu estrelado

nem Van Gogh

nem Picasso

foi mamãe quem pintou esse quadro

quer dançar, quer dançar

o tigrão vai te ensinar

desce, sobe devagar

no final é só jogar

(x2)