Priscilla rebate críticas e declara apoio à comunidade LGBTQIA+

A cantora Priscilla, ex-Alcântara, se posicionou em relação à comunidade LGBTQIA+. Na nova fase da carreira, com o afastamento da música gospel, e início de um ciclo mais pop, Priscilla tem sido muito criticada. Ao ser questionada por um seguidor, se ela apoia a comunidade LGBTQIA+, a jovem declarou que está muito feliz por não ter "fundamentalismo religioso".

“Feliz por hoje não ter mais vestígios nem amarras de um fundamentalismo religioso que rejeita a diversidade”, escreveu. “Venho declarando meu apoio e vou continuar fazendo isso com cada vez mais veemência! Sou muito grata por sempre ter tido a presença da comunidade na minha jornada, sempre com trocas que me agregaram muito e da mesma forma quero retribuir”, respondeu.

Ela destacou que fez uma escolha bem pensada. "Hoje me encontro livre pra ser, pra pensar e agir!”