Priscilla Alcantâra revela título de novo álbum e adianta trecho de single

Nesta sexta-feira (3), a artista Priscilla Alcantâra entregou ao público um teaser da faixa que abre um novo projeto. Com os últimos trabalhos relacionados com o pop, Priscilla agora está preparada para assumir um novo gênero musical. Em nova fase da carreira, distante do estilo gospel, a artista organiza disco de inéditas, tendo como título "PRISCILLA" como seu novo nome artístico.

Priscilla publicou, aos poucos, durante essa semana, uma série de três vídeos que apresentam detalhes de seu novo projeto na música. Os vídeos são divididos em três capítulos. O capítulo 1 - O RESET; O capítulo 2 - O SAMPLE; O capítulo 3 - A PRISCILLA. No último vídeo, que foi postado nesta sexta (3), a cantora revela que a denominação de seu novo disco é o seu próprio nome.



O vídeo ainda mostra um trecho de um single, que deve ser a canção principal do projeto, acompanhado de imagens sinalizando o seu próximo videoclipe.



No capítulo anterior da série de vídeos, Priscilla contou sobre a nova fase na carreira. A artista havia pensado em utilizar o sample de uma canção já conhecida pelo público. Durante o processo de criação, entretanto, ela decidiu convidar os músicos responsáveis pela composição original para um feat.