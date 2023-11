Em nova fase da carreira Priscilla Alcântara anuncia novo nome artístico; vídeo

A cantora Priscilla Alcantara agora é somente Priscilla. Aos 27 anos, a artista compartilhou no perfil nas redes sociais, nesta quarta-feira (01), uma carta aberta admitindo uma grande mudança na carreira. Priscilla diz na carta que tem orgulho da trajetória profissional.

"Cada detalhe dela me trouxe até aqui. Sempre movida pelo novo, pelo diferente, por aquilo que ainda não vi, não vivi. Nunca me contentei com o mesmo de sempre, acho que por isso, quando olho para trás, vejo coragem. Coragem de tentar, errar, amadurecer. Coragem de mudar", declara.

Veja a postagem:

A artista gosta de pensar no processo de lapidação do diamante e diz ser parecido com as pessoas no processo de evolução. "A vida vai lapidando, abrindo nossas facetas, daí vai entrando cada vez mais luz e o brilho de quem a gente realmente é aumenta. A gente é um diamante em brutal lapidação. E cada diamante é único, não adianta esperar que seja igual o outro", diz a carta. Segundo a cantora, ela é grata por tudo que viveu como "Priscilla Alcantara". "Só eu sei as alegrias mas também as muitas dores que a bagagem desse nome traz", afirma.

Nesta quarta-feira (01), a artista divulgou um teaser desse novo processo. Veja!

Alguns fãs gostaram da novidade: "Espero que nesse processo você tenha tomado posse do fato de que você é simplesmente a MAIOR VOCALISTA que esse país já viu nos últimos tempos", disse um internauta. "Agradeço demais por sua coragem, inteligência e maturidade, pois foi acompanhando você que aprendi e amadureci muita coisa e sou eternamente grato por ter presenciado vários shows seus aqui em Recife. Te amo. Muitas bênçãos e sucesso! Que comece a nova era", reforçou outra fã.

(Estagiário Victor Sampaio, sob supervisão da Editora de Cultura, Marly Quadros)