Priscilla Alcântara fala sobre nova fase: 'nova persona'

Priscilla Alcântara, que agora adota apenas o nome “Priscilla” sem seu sobrenome, marcou presença no Prêmio Multishow 2023 na noite desta terça-feira (7). Com um visual renovado, sobrancelhas raspadas, exibindo um corte chanel de cor vermelho vibrante e raiz escura, a cantora compartilhou detalhes sobre sua nova fase.

Priscilla revelou informações sobre sua nova era: “Meu novo álbum tá chegando, a gente vai lançar meu feat. com o Bonde do Tigrão.”

“O visual faz parte da estética, eu sempre adorei mudar, as pessoas que me acompanham sempre me viram fazendo isso”, disse a cantora.

“Já tive cabelo colorido, mas fiquei uns seis anos sem fazer essas loucuras. Achei que combinava com a persona que eu queria trazer pro álbum, então a gente tem apresentado essa nova persona pro público e tem sido muito divertido pra mim”, disse a artista em entrevista ao GShow.