Grammy 2024 anuncia apresentações de Billie Eilish, Dua Lipa e Olivia Rodrigo

O Recording Academy divulgou nesta terça-feira, 16, as apresentações das cantoras Billie Eilish, Dua Lipa e Olivia Rodrigo no Grammy 2024, que acontece no dia 4 de fevereiro, em Los Angeles (EUA).

Entre os artistas, Billie Eilish concorre na categoria de Melhor Performance POP Duo/Grupo Pop por "Never Felt So Alone", junto a Labrinth, e em Música do Ano, Gravação do Ano, Melhor Canção para Mídia Visual e Melhor Videoclipe por “What Was I Made For?”, música original do live-action ‘Barbie’ (2023).

Já Dua Lipa concorre a duas indicações: Música do Ano e Melhor e Canção para Mídia Visual por “Dance The Night”, faixa original do filme ‘Barbie’ (2023). Olivia Rodrigo também disputa o prêmio nas categorias de Melhor Gravação do Ano, Música do Ano, Melhor Performance Solo de Pop, Disco do Ano, Melhor Álbum Vocal de Pop e Melhor Música de Rock.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)