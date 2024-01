Quinta Brunson é a primeira negra a ganhar categoria no Emmy após 40 anos

A atriz, produtora, escritora e comediante norte-americana Quinta Brunson marcou a história na última segunda, 15, durante a 75ª Edição do Emmy Awards - o maior prêmio da televisão. Ela venceu como Melhor Atriz em Série de Comédia, se tornando a primeira negra a conquistar essa categoria na premiação em 40 anos. Essa edição do Emmy é referente a 2023, que foi adiada devido à greve de atores e roteiristas de Hollywood.

Quinta também quebrou um recorde, pois foi a primeira atriz negra indicada em três diferentes categorias do Emmy na mesma edição: Melhor Atriz em Série de Comédia, com “Abbott Elementary” (venceu); Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia, com “Saturday Night Live”; e Melhor Série de Comédia, com “Abbott Elementary” (como produtora executiva).

Outros dois marcos históricos aconteceram no 75º Emmy: Ayo Edebiri e Elton John. Ainda na área de séries de comédia, Ayo Edebiri ganhou como Melhor Atriz Coadjuvante, por “The Bear”. Essa foi a primeira vez que duas mulheres negras, Quinta e Ayo, venceram essas categorias em uma mesma edição. Por sua vez, Elton John conquistou o título de EGOT e entrou para a restrista lista de artistas vencedores do Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com Mirelly Pires)