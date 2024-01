Pedro Pascal explica que ombro quebrado no Emmy Awards foi da "surra" de Kieran Culkin

Pedro Pascal explicou o motivo de estar com o ombro quebrado no Emmy Awards, realizada na última segunda-feira (15). A aparição do artista de tipóia surpreendeu a todos. A fala sobre a lesão levou a plateia aos risos. "A verdade é que Kieran Culkin me deu uma surra", declarou Pascal.

A brincadeira foi uma resposta bem-humorada a Culkin. No cerimônia do Globo de Ouro, o ator de "Succession" venceu o prêmio de Melhor Ator em Série Drama, categoria que Pascal também concorria. Ao subir ao palco, Culkin brincou com Pascal. "Chupa essa, Pedro Pascal", disse o ator.

Pascal apresentou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática no Emmy. O vencedor da categoria foi Matthew Macfadyen, também da série da HBO "Succession".

Os representantes de Pedro Pascal não deram detalhes sobre o que causou a lesão. No palco do Emmy, Pascal disse apenas que não machucou o braço, como perguntam, mas, sim, o ombro.