Rapper Killer Mike é algemado e retirado do Grammy após vencer três prêmios; vídeo

O rapper Killer Mike, de 48 anos, foi premiado e detido na premiação do Grammy, "Oscar da música", na noite deste domingo (4). O artista foi algemado e escoltado para a fora do evento.

O artista venceu as três categorias a que foi indicado: melhor música rap e melhor performance de rap, ambas pela música “Scientists & Engineers”, e melhor álbum de rap pela gravação "Michael", lançado em junho de 2023.

A informação sobre a detenção do artista foi dada em primeira mão pelo jornalista Chris Gardner, do veículo The Hollywood Reporter, em seu perfil no X (antigo Twitter). Em seguida,a informação foi confirmada pela imprensa americana.

De acordo com o site TMZ, policiais informam que Killer Mike foi detido após "altercações físicas" com um segurança do evento. O veículo ainda disse que o rapper está sob custódia da polícia, mas não será encaminhado à prisão.

A premiação ocorre no Crypto.com Arena, em Los Angeles, EUA. 94 categorias disputam na premiação, que contemplam a diversidade de estilos e gêneros musicais.