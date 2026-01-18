Vencedor do Grammy Latino, projeto ‘Dominguinho’ reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê em Belém

Unindo e atravessando gerações, sons e vozes se unem para celebrar o legado de Dominguinhos. O show "Dominguinho" chega a Belém neste domingo (18). O projeto com João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê acontece no Hangar – Centro de Convenções, com abertura dos portões a partir das 18h.

A apresentação é no domingo justamente para fazer essa brincadeira com o nome do homenageado, Dominguinho, o lendário sanfoneiro, cantor e compositor brasileiro. O repertório também é todo focado no forró e na música nordestina.

“É uma honra enorme (estar no Pará). Dominguinhos sempre foi um mestre pra mim. Levar esse show pra Belém é especial demais, porque o público daí entende de sanfona, entende de raiz, de música feita com verdade. Existe uma conexão natural entre o forró nordestino e os ritmos do Pará, porque ambos nascem do povo. Tenho certeza que vai ser um encontro muito bonito”, conta João Gomes.

“O público pode esperar entrega total. A gente respeita muito a cultura de Belém e sabe que ali tem um ouvido muito atento. O ápice do show acontece quando a gente se olha no palco e deixa a música conduzir, sem pressa. Tem momentos em que a sanfona, o violão e a voz se encontram de um jeito tão verdadeiro que parece uma roda de amigos tocando em casa. É ali que tudo acontece”, acrescenta Mestrinho.

Como citado, o “Dominguinho”, que transforma os domingos em música, nasceu de um encontro entre amigos, ladeiras históricas e o pôr do sol. O projeto musical venceu o Latin Grammy 2025 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, celebrando a música regional e o forró.

“É emocionante. A gente vive um tempo em que tudo parece muito estratégico, e esse projeto foi o contrário disso. Ver algo tão simples, tão verdadeiro, atravessar fronteiras mostra que a música brasileira ainda toca as pessoas pelo sentimento. É uma confirmação de que a arte, quando nasce honesta, encontra seu caminho”, pontua Jota.Pê.

Vale lembrar que o artista ganhou um Grammy Latino também em 2024 e 2025, com o álbum “Se o Meu Peito Fosse o Mundo”.

Para João Gomes, esse prêmio celebra a amizade do trio e a admiração mútua entre a musicalidade deles: “Foi um aprendizado gigante. Eu vim do piseiro, da rua, do popular, mas sempre fui apaixonado por sanfona e por música que emociona. Estar ao lado do Mestrinho, que é uma enciclopédia viva do forró, e do Jota, que tem uma sensibilidade absurda, me fez crescer muito como cantor. A gente nunca pensou em prêmio, em crítica… nasceu da amizade, da vontade de tocar junto. O reconhecimento veio como consequência da verdade do projeto”.

O projeto “Dominguinho” surge do audiovisual gravado no Sítio Histórico de Olinda. No repertório, 12 faixas costuram sucessos dos três artistas e uma inédita, a “Flor”, de Mestrinho e Erivaldo Júnior. Além disso, tem versões de canções que ganham novos arranjos, como o medley de "Mete Um Block Nele" e "Ela Tem", e uma releitura delicada de "Pontes Indestrutíveis", da banda Charlie Brown Jr.

Essa poesia se juntou à estética da MPB e do violão de Jota.Pê, na voz do João e na sanfona do Mestrinho, resultando em toda uma identidade nordestina.

“Foi um encontro muito natural (entre os talentos). Eu sempre fui apaixonado pela música nordestina. Adaptar meu violão pra esse universo foi mais ouvir do que mudar. Aprendi muito sobre espaço, sobre silêncio, sobre deixar a música respirar. Isso com certeza ampliou minha identidade artística e me fez enxergar novas possibilidades como compositor e intérprete”, explica Jota.Pê.

Mestrinho, com sua sanfona inconfundível, carrega a herança do som e musicalidade de mestres como Dominguinhos e Luiz Gonzaga. Ele contou que entrou no projeto ao lado dos amigos após receber uma ligação de João Gomes às 2h da madrugada.

Na sua trajetória, Mestrinho tem parcerias musicais com Milton Nascimento, Elba Ramalho, dentre outros, incluindo Dominguinhos. Vivenciar o público mergulhar nesse repertório do show traz uma emoção ao artista: “É uma alegria que não cabe no peito. Dominguinhos sempre acreditou que a música precisava seguir adiante, alcançar os jovens. Ver o João cantando essas músicas com tanto amor e respeito mostra que o legado do mestre está vivo. É uma renovação natural, sem descaracterizar a essência.”

Se a intensidade de João Gomes juntou Mestrinho e Jota.Pê nesse projeto premiado, o cantor vive essa entrega também na vida pessoal. Depois que o cantor se tornou pai, essa entrega segue influenciando nas suas escolhas musicais.

“(Tudo) Mudou tudo. Ser pai me deixou mais sensível, mais atento às letras, às mensagens. Hoje eu canto pensando no legado, no que fica. As músicas ganharam outro peso emocional pra mim, e no palco eu me entrego ainda mais. É como se cada canção fosse uma conversa mais profunda com o público”, finaliza João Gomes.

Para a apresentação em Belém, a abertura do evento será feita pela DJ Celine. A realização é da ShowBis.

Agende-se

Data: domingo, 18

Hora: 18h

Local: Hangar - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém