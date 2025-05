Belém é confirmada em turnê ‘Dominguinho’ com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho

João Gomes, Jota.pê e Mestrinho iniciam a turnê “Dominguinho”. A primeira apresentação pode ser vista nesta segunda-feira, 26, na Casa Natura Musical, em São Paulo. Porém, o trabalho de forró deve passar por todo o país incluindo Belém.

Sem data divulgada, a informação é que nos próximos dias se deve conhecer dia e local da apresentação.

A venda para o primeiro show esgotou os ingressos em menos de 20 minutos.

O encontro nasce da vontade de transformar a energia celebrativa de domingo em uma trilha sonora que reúne vários gêneros musicais com uma atmosfera de leveza. Toda a ambientação da gravação realizada no Sítio Histórico de Olinda, explorando o potencial artístico de cada um dos músicos. O álbum conta com 12 faixas que inclui uma releitura de ‘Pontes Indestrutíveis’, de Charlie Brown Jr., e a canção inédita ‘Flor’, de Mestrinho. Com poucos dias de lançamento, os vídeos já alcançam mais de 5 milhões de visualizações no YouTube e o álbum ultrapassa os 15 milhões de streamings no Spotify. No total o projeto chega aos 20 milhões de plays e 8 músicas no top viral Brasil nas plataformas digitais.

“Como diz o matuto, eu estou bestinha. A cada música, a cada letra, as letras antigas que o Jota.Pê me mostrou. E ainda tem o Mestrinho, que é mais que um sanfoneiro, é um Messi, um craque”, disse João Gomes ao gshow.