Quem é Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca

Antes de se casar com Zé Felipe, de que está se separando - o anúncio do fim do relacionamento foi feito na noite desta terça, 27, Virginia Fonseca viveu um namoro de dois anos com o youtuber Pedro Afonso Rezende, mais conhecido como Rezende ou rezendeevil.

O relacionamento durou entre 2018 e 2020, quando a influenciadora tinha 19 anos.

Na época, além de parceiros na vida pessoal, os dois também mantinham uma relação profissional. Virginia fazia parte da ADR, empresa de marketing de influência fundada por ele.

Quem é Rezende?

Natural de Londrina, no Paraná, Rezende, hoje com 28 anos, é considerado um dos maiores youtubers do país. O criador de conteúdo soma mais de 33 milhões de inscritos no YouTube e outros 13 milhões de seguidores no Instagram.

Seu canal nasceu com foco no universo gamer, especialmente Minecraft, e rapidamente se tornou um fenômeno entre o público jovem.

Apaixonado por futebol, ele chegou a sonhar em ser goleiro profissional, mas acabou trocando os campos pelas câmeras ainda na adolescência.

Aos 22 anos, abriu sua própria agência, a ADR, com o objetivo de impulsionar a carreira de outros criadores de conteúdo - foi nesse contexto que Virginia passou a ser uma das agenciadas da empresa.

Hoje, Rezende diversificou sua atuação nas redes. Além de vídeos de games, ele produz conteúdos de lifestyle, viagens, desafios e humor, além de parcerias frequentes com outros influenciadores digitais.

Na vida pessoal, atualmente namora a também criadora de conteúdo e modelo Bruna Zaneti.