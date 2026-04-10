O Liberal chevron right Pará chevron right

Influenciador e ator pornô anuncia pré-candidatura a deputado no Pará

Bruno Diferente, conhecido por conteúdo adulto e humor nas redes, se filiou ao PL e confirmou intenção de disputar eleição

Hannah Franco
fonte

Bruno Diferente anuncia candidatura a deputado estudal no Pará (Reprodução/Instagram)

O influenciador digital Bruno Pereira da Silva, conhecido como Bruno Diferente, anunciou filiação ao Partido Liberal (PL) e declarou pré-candidatura a deputado estadual pelo Pará. O anúncio foi feito nas redes sociais, onde ele reúne seguidores com conteúdos de humor e produções voltadas ao público adulto.

Com 42 anos, Bruno ganhou visibilidade inicialmente por vídeos humorísticos que destacam sua aparência. Com o tempo, ampliou o alcance ao participar de conteúdos adultos, incluindo com a atriz Andressa Urach.

Nas plataformas digitais, o influenciador mantém publicações ao lado de diferentes mulheres, com vídeos que incluem beijos, danças e trajes sensuais. Ele soma mais de 22 mil seguidores somente no Instagram

Ao confirmar a entrada na política, Bruno agradeceu ao partido pela oportunidade. “Agradeço ao PL pelo espaço, pela confiança e credibilidade. Só eu sei o que passei e passo para tomar essa decisão. Vamos para cima!”, afirmou.

Em outra publicação, ele comentou sobre críticas recebidas nas redes sociais. “Aos que me apoiam, muito obrigado! Aos que me criticam e torcem contra, agradeço o engajamento! Em tudo que fizermos, iremos agradar e desagradar. Isso é normal. Mas o mais importante é que não podemos desistir dos nossos objetivos por causa das críticas ou das negatividades”, escreveu.

