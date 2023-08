Bruno Diferente faz harmonização facial e compartilha resultado na web

O Bruno Diferente resolveu dar um up no visual e compartilhou o resultado nas redes sociais. Nesta terça-feira (10), o humorista e influenciador digital, postou algumas imagens no seu perfil no Instagram, em que ele aparece com alguns ‘taping’, item usado para desse

gerar compressão aos tecidos, com o intuito de reduzir edema e hematomas, e prevenir a formação de seroma.

“Bom dia, minhas doçuras! Hoje iremos para a segunda sessão, né @Dradeborahcaribeharmonizacao? Obrigado Doutora! O que vocês estão achando? Deus nos abençoe e proteja”, escreveu o paraense. Ele também colocou a legenda em inglês em espanhol.

A responsável pela harmonização facial de Bruno Diferente, compartilhou no seu perfil, um vídeo dele passando pelo procedimento, e explicando o que foi realizado no seu rosto.

“Menos é mais. Vamos cuidar, proporcionando um resultado natural equilibrando os terços faciais e assim otimizando nosso resulto ao longo dos meses. Temos uma elastase importante para tratar inicialmente ( flacidez) esse será nosso FOCO. Como disse, não iremos inflar o face com ácido hialurônico, mas sim, equilibrar os terços faciais mantendo a naturalidade individualizada do @brunodiferente. Em breve mostro para vocês a evolução do TRATAMENTO e posteriormente mostrarei o resultado final. Aguardem”, escreveu na legenda do vídeo.