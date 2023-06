Bruno Diferente é acusado de quebrar carro de DJ Nathi e rebate: 'reconheço meu erro'; vídeo

DJ Nathi expões no paraense Bruno Diferente no seu perfil no Instagram, na manhã desta sexta-feira, 09. A artista postou uma série de story, em que mostra o influenciador tentando quebrar o seu carro, as imagens são de uma câmera de segurança. Ela também se posicionou sobre o que ocorreu.

Nas imagens, Bruno Diferente aparece chutando o veículo que estava estacionado. Ela direciona os chutes para a porta do passageiro, além disso, ele chuta ainda a porta de uma residência.

Assim, como Nathi, o paraense também usou as suas redes sociais para se posicionar.

VERSÃO BRUNO DIFERENTE

O influenciador paraense disse que foi convidado para a festa onde estava a DJ Nathi, e inclusive mostrou prints dela conversando com ele e do ig responsável por postar as imagens dele batendo no carro. Ele chegou a dizer que irá pagar pelos prejuízos do carro, mas também contou que a DJ arremessou seu celular que quebrou.

“Eu não sabia que o carro era dela. Me mandaram a localização, o endereço, para a DM House, no qual eu fui convidado. Só fui porque eu fui convidado”, começou.

“Não sabia que o carro era dela, mas posso indeniza-la, pagar o prejuízo, porém, o causador de todo vai se responsabiliza. Até porque onde eu cheguei para que isso acontecer, porque isso teve uma ação para essa reação. O meu advogado vai entrar em ação”, disse.

“O mais engraçado é que a DJ Nathi narra que chutei o celular dele, beleza, eu reconheço, e quando ela pegou o celular jogou no chão? Isso ela não fala, inclusive meu celular está quebrado, porque ela pegou o celular da minha mão e jogou no chão. Tudo bem, eu sou humilde e reconheço”, acrescenta.

Bruno Diferente disse que foi convidado para o evento, e que o convite incluiria até passagem aérea. “Eu só cheguei até esta casa porque eu fui convite porque eu fui convidado, inclusive me mandaram na localização. Quando cheguei, bati no portão, toquei a campainha, ninguém me atendeu, sendo que me viram na porta, mas não abriram, ai eu me revoltei”, contou.

O paraense ainda pediu desculpas para a DJ.

VERSÃO DA DJ

“Ele chegou aqui do nada e começou a chutar meu carro, eu sem consegui entender o que aconteceu, se eu não tivesse descido, ele tinha quebrado todo o meu carro. Tá maluco, mano, que tiração”, começou a desabafar a DJ Nathi.

Em seguida, ela publicou dois story com textos, dizendo que não tem justificativa o que ele fez e fala sobre falta de respeito, ela ainda disse que ‘é culpa da cachaça’.

“Mas eu ainda respeitei muito pelo fato de ser deficiente sabe?”, escreveu Nathi em determinado momento.