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Carta psicografada de MC Kevin traz mensagem emocionante para Deolane; leia

Suposta mensagem espiritual atribuída ao funkeiro traz uma declaração emocionante direcionada a influenciadora

Hannah Franco
fonte

MC Kevin surge em carta psicografada com recado para Deolane Bezerra (Reprodução/Redes sociais)

Uma carta psicografada atribuída ao cantor MC Kevin voltou a repercutir nas redes sociais. O funkeiro, cujo nome de batismo era Kevin Nascimento Bueno, morreu em 16 de maio de 2021, aos 23 anos, após cair da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A causa da morte foi traumatismo craniano, hemorragia subaracnóidea e múltiplas fraturas pelo corpo.

Cinco anos após sua morte, o nome de MC Kevin voltou a circular por causa de uma suposta carta psicografada divulgada no canal Mark Ávila, no YouTube. Na mensagem, o artista afirma estar em paz, longe dos vícios, e faz reflexões sobre sua partida, além de enviar um recado para Deolane Bezerra.

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O que diz a carta psicografada de MC Kevin?

Na mensagem atribuída ao cantor, o texto começa com uma declaração sobre sua passagem pela Terra e a forma como estaria atualmente: “Entregue essa carta para a vida e diz para a vida que eu estou bem. Eu sempre disse que minha passagem aí na Terra seria breve e agora eu estou bem”.

A carta também menciona um processo de reconstrução espiritual e o afastamento dos vícios. “Estou longe das drogas, longe dos vícios e estou me reconstruindo, em um mundo sem vícios, em um mundo melhor”, afirma um dos trechos.

O conteúdo teria sido direcionado a Deolane Bezerra, viúva do artista e uma das pessoas mais próximas dele no momento de sua morte.

image MC Kevin. (Reprodução)

Um dos pontos que mais chamou a atenção dos fãs é a declaração em que o funkeiro assume a responsabilidade pelo acidente. No suposto relato, ele afirma de forma direta: “Eu sou o único culpado por minha morte”.

MC Kevin ficou conhecido por sucessos como “Cavalo de Troia” e “Doutora” e se consolidou como um dos nomes de destaque do funk paulista. Vale lembrar que cartas psicografadas são consideradas manifestações de fé e não possuem comprovação científica.

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