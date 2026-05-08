Carta psicografada de Zacarias traz recado emocionante para Renato Aragão; leia

Uma carta psicografada atribuída a Zacarias, um dos integrantes do grupo Os Trapalhões, voltou a repercutir nas redes sociais nos últimos dias. O humorista morreu em 18 de março de 1990, aos 56 anos, após complicações causadas por uma infecção pulmonar agravada pelo estresse.

Décadas após sua morte, o nome do eterno Zacarias voltou a circular por conta de uma suposta carta psicografada divulgada pelo canal “Mistérios SA”, no YouTube. Na mensagem, atribuída ao humorista, ele envia um recado ao amigo Renato Aragão, relembra a trajetória de sucesso de Os Trapalhões e faz uma revelação sobre sua personalidade fora das câmeras.

VEJA MAIS

O que diz a carta psicografada de Zacarias?

Na suposta mensagem, Zacarias inicia o texto com palavras direcionadas a Renato Aragão em tom afetuoso. “Querido amigo, espero que essa carta encontre você com alegria e um sorriso no rosto. Sou Zacarias, e através dessa psicografia, gostaria de lhe enviar algumas palavras de carinho e alegria”, diz um dos trechos.

A carta também relembra o legado deixado pelo grupo humorístico, um dos maiores sucessos da televisão brasileira. “Fico imensamente feliz em saber que meu trabalho continua a trazer felicidade às pessoas. Como você sabe, Os Trapalhões sempre buscaram transmitir alegria e amor para amenizar as dificuldades do dia a dia”, afirma a mensagem atribuída ao artista.

Um dos pontos que mais chamou atenção dos fãs foi a revelação feita sobre sua personalidade nos bastidores. No texto, Zacarias afirma que mantinha fora das câmeras o mesmo jeito divertido conhecido pelo público. “Gostaria de contar um segredo. Por trás das câmeras, eu era exatamente como você me via na tela. Era um homem alegre, brincalhão e com um coração cheio de amor”, diz outro trecho da carta.

A mensagem termina desejando paz e felicidade ao amigo Renato Aragão e afirmando que segue em harmonia no plano espiritual. Ao longo dos anos, rumores sobre possíveis desentendimentos entre integrantes de Os Trapalhões marcaram os bastidores do grupo, mas a suposta carta apresenta um tom de carinho e gratidão entre os humoristas.