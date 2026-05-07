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Carta psicografada de Eloá Pimentel expõe sofrimento antes da morte; leia

Suposta mensagem da adolescente assassinada por Lindemberg Alves relembra sonhos interrompidos e esperança de sobreviver ao sequestro

Hannah Franco
fonte

Carta psicografada de Eloá revela detalhes do crime e emociona web. (Reprodução)

Uma suposta carta psicografada atribuída a Eloá Cristina Pimentel voltou a repercutir nas redes sociais anos após a morte da adolescente, vítima de um dos crimes mais marcantes do Brasil. Eloá morreu em outubro de 2008, aos 15 anos, após ser mantida em cárcere privado pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, em Santo André, no ABC Paulista.

O caso ganhou ampla cobertura da imprensa na época e mobilizou o país durante seis dias. Agora, o nome da adolescente voltou a circular na internet por conta da mensagem divulgada pelo canal “Conexão Espiritual”, no YouTube. A suposta carta menciona saudade da família, sonhos interrompidos e detalhes emocionais sobre os momentos de medo vividos durante o sequestro.

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O que diz a carta psicografada de Eloá?

Na mensagem atribuída à adolescente, Eloá relembra momentos da infância e fala sobre o carinho que ainda guarda pelas pessoas próximas. “A saudade ainda me envolve, mas não com a dor que conhecemos na Terra. Cada gesto de carinho acabou guardado no meu coração como flores que jamais murcham”, diz um dos trechos divulgados.

A carta também aborda os sonhos interrompidos pela morte precoce. Em outro momento, a jovem relata que ainda se via como uma adolescente cheia de planos para o futuro.

“Ainda trago viva a sensação de ser apenas uma menina cheia de sonhos, sem imaginar que o destino me chamaria tão cedo para outra morada”, afirma a mensagem.

image Carta psicografada de Eloá volta a repercutir e cita sofrimento no cárcere. (Reproduçõa\ Redes sociais)

Um dos pontos que mais chamou atenção dos internautas foi o trecho em que a suposta carta descreve os sentimentos vividos durante o cárcere. A mensagem fala sobre medo, desespero e esperança de sobreviver.

“Houve medo, houve desespero. Houve um choro preso na garganta que eu não conseguia soltar e também uma esperança de que tudo terminaria bem”, finaliza o texto divulgado pelo canal.

A carta psicografada mencionada nesta matéria foi divulgada por um canal espiritualista e é tratada como uma manifestação de fé. O conteúdo não possui comprovação científica e não deve ser interpretado como fato ou verdade absoluta.

Como aconteceu o caso Eloá?

O crime aconteceu em outubro de 2008, quando Lindemberg Alves invadiu o apartamento da ex-namorada após não aceitar o fim do relacionamento. Armado, ele manteve Eloá e outros amigos dela como reféns.

Durante o sequestro, a adolescente Nayara Rodrigues da Silva chegou a ser liberada, mas depois retornou ao apartamento durante as negociações. O caso terminou de forma trágica após a entrada do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) no imóvel. Lindemberg atirou nas duas adolescentes. Nayara sobreviveu, mas Eloá morreu no hospital.

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