Carta psicografada de Paulo Gustavo descreve experiência após a morte; leia

Uma carta psicografada atribuída ao humorista Paulo Gustavo voltou a circular nas redes sociais e tem chamado a atenção de fãs. O artista morreu em 4 de maio de 2021, aos 42 anos, em decorrência de complicações da Covid-19, após semanas internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Anos após sua morte, o nome do ator voltou ao centro das discussões por conta da mensagem divulgada por um canal no YouTube. No conteúdo, o suposto relato traz reflexões sobre a vida, a família e detalhes da passagem para o plano espiritual, incluindo menções a um período no chamado Umbral.

VEJA MAIS

O que diz a carta psicografada de Paulo Gustavo?

Na mensagem atribuída ao humorista, o texto começa com um tom de saudade e apego à vida que construiu ao lado da família: “Aqui permaneço no trem do amor que sempre me moveu, repleto de saudade daquele plano físico na Terra onde deixei minha marca”.

A carta também traz uma avaliação sobre sua trajetória pessoal e profissional: “Hoje sinto que cumpri minha missão, reencarnando com um propósito definido. Nessa jornada experimentei tanto acertos quanto erros, mas prevalece a sinceridade que permeou minhas ações”.

O conteúdo aborda ainda os primeiros momentos após a morte. Em um dos trechos, o relato descreve o processo de desligamento do corpo físico e os desafios enfrentados: “Uma etapa na minha trajetória. Nesse momento enfrentei redimir parte do meu carma, deixando para trás meu corpo físico”.

Paulo Gustavo como Dona Herminia, em Minha Mãe É Uma Peça. (Divulgação)

Um dos pontos que mais chamou atenção é a menção ao Umbral. Segundo o texto, ele teria passado por esse local logo após a morte: “Quando me desvencilhei da matéria terrena, fui conduzido diretamente para o Umbral. As agruras que experimentei nesse lugar, contudo, minha essência sempre foi marcada pela bondade e sinceridade”.

“Deus, com sua sabedoria infinita, sempre conheceu meu coração e as minhas intenções. Ele que tudo vê, não me julgou pela minha identidade. Ao contrário, me acolheu com compaixão incondicional, porque ele é amor”, continua.

Ao final, o texto indica uma mudança de estado no plano espiritual. O humorista afirma estar em um ambiente de paz: “Hoje minha jornada continua em uma colônia chamada Morada do Sol. Nesse lugar encontro um estado de paz e harmonia, onde todos os espíritos buscam evolução e conhecimento”.