Carta psicografada de Hebe Camargo relata doença e vida após morte

Uma carta psicografada atribuída à apresentadora Hebe Camargo voltou a repercutir nas redes sociais e despertou a atenção de fãs anos após sua morte. A artista morreu em 29 de setembro de 2012, aos 83 anos, em São Paulo, após enfrentar um câncer no peritônio, membrana que reveste os órgãos abdominais. A causa oficial foi parada cardíaca durante o sono.

Mais de uma década depois, o nome da apresentadora voltou a circular por conta de uma suposta mensagem espiritual. O conteúdo menciona reflexões sobre o sofrimento causado pela doença, o momento da morte e a experiência no chamado plano espiritual, além de um desejo de compartilhar aprendizados com aqueles que ficaram.

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O que diz a carta psicografada de Hebe Camargo?

Na mensagem atribuída à apresentadora, o texto começa com uma saudação afetuosa ao público: “Meus amores, o brilho das luzes aqui é diferente. Eu não sinto mais o peso do corpo que me cansava”. Em outro trecho, Hebe faz referência direta à doença que enfrentou, descrevendo o câncer como parte de um processo de aprendizado.

A carta aponta que o sofrimento físico teria sido importante para o desenvolvimento espiritual. “O peritônio, que tanto me fez sofrer, foi apenas o mestre que me ensinou a paciência final”, diz um dos trechos divulgados.

O conteúdo também aborda a experiência após a morte. Segundo a mensagem, a apresentadora relata que não despertou imediatamente em um ambiente festivo, mas passou por um período de recuperação. O texto descreve o plano espiritual como um espaço de acolhimento, aprendizado e continuidade.

Um dos pontos que mais chamou atenção é a menção ao alívio após o fim da dor. A mensagem afirma que o sofrimento físico desapareceu no momento da morte e dá lugar a uma sensação de leveza e tranquilidade.

A carta também traz um tom de despedida e orientação aos fãs. “Eu anseio em compartilhar que a vida continua vibrante. Não chorem por mim com tristeza, mas lembrem do meu sorriso”, afirma o texto.