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8 filmes que ficaram em alta no streaming no fim de semana; veja lista

Estadão Conteúdo
fonte

Paixão de Escritório (Divulgação)

As principais plataformas de streaming no Brasil adicionam novas produções diariamente. Neste último final de semana, comédias e filmes de ação alcançaram destaque nos rankings de títulos mais vistos. Novos lançamentos e sucessos recentes dos cinemas têm acumulado visualizações, consolidando-se no gosto do público que busca entretenimento em casa.

Confira os 8 filmes mais vistos nos streamings

  1. Paixão de Escritório

    Direção: Ol Parker. Onde assistir: Netflix. O filme mostra Jackie Cruz, CEO de uma empresa de aeronáutica com política rígida contra relacionamentos entre funcionários. Esta regra muda quando o advogado Daniel chega à empresa e os dois iniciam um namoro secreto.

  2. Destruição Final 2

    Direção: Ric Roman Waugh. Onde assistir: Prime Video. Cinco anos após a queda de um meteoro devastador, a família Garrity reside em um bunker na Groenlândia. Com a escassez de suprimentos devido à radioatividade, eles deixam a segurança do local em busca de refúgio na Europa.

  3. Minha Mãe É Uma Peça 3

    Direção: Susana Garcia. Onde assistir: Globoplay. Com Marcelina grávida e Juliano prestes a se casar, Dona Hermínia enfrenta a possibilidade de não ser mais tão necessária. Ela se envolve nos preparativos para a nova fase da vida dos filhos, adiando a sensação de solidão.

  4. Cara de Um, Focinho do Outro

    Direção: Daniel Chong. Onde assistir: Disney+. Mabel utiliza uma tecnologia para transferir a consciência humana para animais, auxiliando em seus estudos da vida silvestre. Sua crescente interação com a comunidade animal desencadeia uma revolução contra as ações humanas que impactam o meio ambiente.

  5. O Rei da Feira

    Direção: Felipe Joffily. Onde assistir: HBO Max. A comédia nacional apresenta Leandro Hassum como o agente Carlos Alberto Monarca. Ele possui um faro aguçado e se comunica com espíritos. Após um assassinato na feira que frequenta, ele usa suas habilidades para solucionar o mistério, sendo auxiliado pela alma da vítima.

  6. Davi - Nasce Um Rei

    Direção: Phil Cunningham e Brent Dawes. Onde assistir: Netflix. A animação bíblica narra a trajetória de Davi, um pastor. Sua conexão com Deus e sua fé o elevam a uma das figuras mais importantes do judaísmo e do cristianismo.

  7. Rio de Sangue

    Direção: Gustavo Bonafé. Onde assistir: Disney+. Após eliminar uma figura do tráfico, Patrícia busca refúgio com a filha na Amazônia. A tranquilidade é interrompida quando garimpeiros sequestram sua filha, levando Patrícia a uma busca arriscada para resgatá-la.

  8. Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma

    Direção: Andrew Bernstein. Onde assistir: Prime Video. Jack, ex-agente da CIA, aceita uma última missão de campo. Ele se torna alvo de um esquadrão clandestino de assassinos políticos. Forçado a retomar suas atividades, ele se une à sua equipe para combater os criminosos.

 
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