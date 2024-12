Paraenses brincam com ranking e explicam ‘último lugar’ em pesquisa de beleza masculina; vídeo

Após a divulgação de uma pesquisa que colocou o Pará quase no último lugar no ranking de estados com os homens mais bonitos do Brasil, o influenciador e humorista Caio Ariel, o chef Thiago Castanho e o criador de conteúdo Romulo Dias decidiram reagir com bom humor. Os três, eleitos pelo jornal O Liberal como os homens mais bonitos do estado em votação popular, publicaram um vídeo divertido neste domingo (22/12) no Instagram, oferecendo sua explicação para o resultado.

Assista ao vídeo:

“Saiu uma pesquisa avacalhando com a cara dos paraenses”, começou Caio Ariel no vídeo.

Thiago Castanho completou dizendo que o estudo implicava que os homens do estado eram ‘todos feios’. Já Romulo Dias sugeriu, em tom de brincadeira: “É porque o sol é forte”.

No vídeo, o trio aparece fazendo poses de galã e, em seguida, caretas, ironizando o impacto do calor intenso no visual dos paraenses. A publicação viralizou, acumulando mais de 19 mil curtidas e comentários bem-humorados dos seguidores.

“Só rosto porrada”, comentou uma usuária. Outro brincou: “É igual pirarucu, se olhar bem de perto não é bonito”.