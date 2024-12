Homem mais bonito do Pará: seguidores de O Liberal elegem o paraense mais belo; confira a lista

O Pará ficou em quase último lugar no ranking de homens mais bonitos do Brasil, conforme pesquisa publicada pelo perfil Acervo Charts, no X (Twitter). Na 21ª posição, o estado foi colocado à frente do apenas Maranhão, Ceará, Piauí e Acre, respectivamente — gerando revolta dos internautas. O Liberal decidiu, então, mostrar a beleza paraense e eleger o homem mais bonito do estado conforme a opinião do público.

VEJA MAIS

Na votação, feita nos stories do Instagram, 12 famosos concorreram ao título: Thiago Castanho, Thiago Costa, Diego Homci, Ricardo Chahini, Adriano Baracho, Antonio Arroyo, Betto Belém, Jiddu Pinheiro, Caio Ariel, Romulo Dias, Afonso Cappelo e Miguel Jr. Além disso, outros nomes foram citados por usuários em caixinha de sugestões, como Júlio Cezar Patrício, Yago Pikachu, Filipe Cunha e João The Rocha. Veja abaixo quem ganhou a votação.

Homem mais bonito do Pará, segundo internautas de O Liberal

12º - Afonso Cappelo, cantor

Votos: 69

11º - Diego Homci, ator

Votos: 154

10º - Betto Belém, cantor

Votos: 502

9º - Jiddu Pinheiro, ator

Votos: 607

8º - Miguel Jr., empresário

Votos: 709

7º - Thiago Costa, cantor

Votos: 775

6º - Ricardo Chahini, esportista freestyle

Votos: 903

5º - Adriano Baracho, jornalista

Votos: 1.022

4º - Antonio Arroyo, lutador

Votos: 1.085

3º - Romulo Dias, criador de conteúdo

Votos: 1.208

2º - Thiago Castanho, chef

Votos: 1.311

1º - Caio Ariel, humorista e influencer

Votos: 2.007