Cantores paraenses lamentam a morte de Chrystian, ex-dupla de Ralf

A morte do cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, colocou em luto diversos cantores no Pará, que admiravam as músicas da dupla e a sua forte influência no sertanejo do Brasil. Artistas que também cantam músicas do gênero, expressaram nesta quinta-feira (20) seu pesar pela perda de Chrystian.

O Cantor Thiago Costa, lamentou a morte de Chrystian e disse que sempre canta músicas da dupla Chrystian e Ralf em seus shows.

“Fiquei muito abalado com a notícia da morte do Chrystian. Ele era um dos nossos grandes nomes da música sertaneja, com a dupla Chrystian e Ralf. Eu sou fã da dupla desde que era criança e até hoje canto nos shows as músicas deles. Eu canto muito ‘Cheiro de Shampoo’, ‘Sou Eu’, ‘Sensível Demais’, tem tantas canções, é um legado gigantesco que o Chrystian deixa na música sertaneja”, declarou Thiago.

O cantor paraense também ressaltou a grandeza musical da dupla Chrystian & Ralf e desejou força para os familiares e fãs do artista.

“Chrystian e Ralf era uma das duplas mais afinadas do Brasil. Eles eram realmente incríveis cantando juntos porque tinham uma sintonia gigante e tem seus sucessos eternizados nas vozes. Hoje é um dia de luto, pela perda desse grande artista, peço que Deus conforte o coração dos seus familiares e dos seus fãs. A gente fica com esse sentimento de gratidão a ele, por tudo o que ele fez pelo sertanejo e pela música brasileira”, concluiu Thiago Costa.

Quem também ficou triste com a morte de Chrystian foi a dupla sertaneja paraense Beto e Leno (Os Cowboys da Amazônia). Segundo a dupla, Chrystian era uma referência, pois tinha uma das vozes mais belas do sertanejo brasileiro.

A Dupla Beto e Leno também sempre teve Chrystian e Ralf como referência na música sertaneja (Foto: Reprodução Instagram)

“Recebemos a notícia do falecimento do Chrystian com muita tristeza, devido ele sempre ter sido uma das nossas referências da música sertaneja de qualidade. A tessitura vocal dele se assemelhava muito à do Ralf e ele chegava a notas de um tenor super agudo, conseguindo com facilidade atingir o famoso “Dó de Peito”. Associado a isso ele tinha muita leveza no canto e chegava a transitar de forma quase imperceptível entre a voz plena e o falsete, mantendo uma unidade de harmônicos em quase toda a sua extensão vocal. É um cantor que deixa sua obra de arte para ser eternamente lembrado e nós seguiremos cantando suas lindas canções”, declararam os cantores.

Chrystian morreu na noite de quarta-feira (19) no Hospital Samaritano, em São Paulo, onde estava internado. A causa da internação e da morte não foi divulgada.