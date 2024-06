Morre Chrystian, cantor que fez dupla com Ralf, aos 67 anos

O cantor Chrystian, que por quase cinco décadas fez dupla com o irmão Ralf, faleceu na noite de quarta-feira (19/6), aos 67 anos. Ele estava internado em um hospital de São Paulo e sua morte foi confirmada pela família por meio de um comunicado oficial.

Segundo a assessoria do cantor, Chrystian foi hospitalizado após ser diagnosticado com uma condição médica que exigia repouso imediato e tratamento especializado.

Em fevereiro, ele havia sido internado no Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, para se preparar para um transplante devido a uma condição genética conhecida como rim policístico. Mas, a cirurgia foi adiada para o final de 2024. Durante os exames pré-operatórios, Crystian precisou ser submetido a um cateterismo.

"Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia", informou nota de esclarecimento publicada na rede social do artista.

A família destacou que Chrystian dedicou seis décadas de sua vida à música sertaneja, trazendo alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil com sua voz inconfundível e sua paixão pela música.

Foi com o irmão mais novo, Ralf, com quem fez dupla por mais de quatro décadas, que Chrystian consolidou o seu sucesso (Reprodução / Redes Sociais)

A carreira de Chrystian começou na infância, quando ainda era conhecido como Zezinho e se apresentava em um clube em Goiânia com apenas 6 anos. O sucesso na cidade fez com que ele ganhasse um programa de televisão chamado "Pinguinho de Gente". Anos depois, junto com o irmão mais novo, começou a sonhar em formar uma dupla sertaneja. Foi quando a família se mudou para São Paulo em busca de oportunidades.

Após persistência e várias tentativas, a dupla conseguiu um contrato e gravou seus primeiros sucessos. Chrystian também teve destaque internacional, gravando músicas em inglês no início de sua carreira, antes de se consolidar no cenário nacional com hits como "Don't Say Goodbye", que integrou a trilha sonora da novela "Cavalo de Aço".

À época, diz a biografia do cantor, ele era obrigado a cantar em inglês pelas gravadoras. "No início, ele aparecia quase como um cantor “fantasma”, já que na capa de seu disco de estreia, em vez de sua própria foto, vinha o rosto de um modelo. Também não podia aparecer na televisão para que não soubessem que se tratava de um cantor brasileiro."

Chrystian ainda gravou outros temas de novela, como "More Than You Know", "Bird Songs", "No Broken Heart", "Emotions In My Heart", "You're So Tender" e "Love's a Dream".

Além de sua contribuição para a música, Chrystian deixou um legado de perseverança e talento que será lembrado por seus fãs, amigos e colegas de profissão. A família agradeceu o apoio recebido e prestou homenagem ao legado deixado pelo artista.

Leia na íntegra a nota de pesar divulgada pela família

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos.

Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil.

Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou.

Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.

Com amor e saudades

Esposa e Filhos."