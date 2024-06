Chrystian, ex-dupla de Ralf, foi o primeiro marido de Gretchen

Chrystian, que morreu na quarta-feira (19), ficou famoso não só por suas músicas de sucesso ao lado de Ralf, mas também, por ser o primeiro marido de Gretchen. Os dois se casaram em 1981, quando ela tinha 22 anos e o cantor 25.

O relacionamento não durou muito e os dois acabaram se separando em alguns meses. Em uma biografia lançada por Gretchen, ela contou que um dos motivos da separação foram as traições de Chrystian, que na época teria se envolvido com chacretes.

Um ano após a separação com Chrystian, Gretchen se casou com o empresário Silva Neto, com quem teve o primeiro filho, Thammy Miranda. Estima-se que a cantora já tenha se casado 18 vezes, mas o número não é confirmado pela artista, que atualmente é casada com o músico Esdras de Souza.

Chrystian se casou novamente em 1995, com Key Vieira, relação que durou 29 anos e só terminou com a morte do cantor.