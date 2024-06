Famosos lamentam a morte de Chrystian, da dupla com Ralf; veja as homenagens

A música sertaneja está em luto com a morte de Chrystian, da dupla Chrystian & Ralf, que faleceu na noite desta quarta-feira (19), aos 67 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. A notícia do falecimento do cantor gerou grande comoção no meio artístico. Diversos famosos usaram as redes sociais para lamentar a perda e prestar homenagens ao cantor. Confira:

Roberta Miranda

"Chrystian, jamais vou esquecer você e o seu sorriso. Um pouco de mim e da música sertaneja se vai junto com você. Estou triste. Nunca imaginei me despedir assim. Mas o seu legado e das músicas sempre será lembrado", escreveu.

Leonardo

"Perdemos uma das maiores vozes na música brasileira @chrystiancantor ! Descanse em paz, meu amigo. Seu legado jamais será esquecido. Meus sinceros sentimentos a toda família."

Patrícia Abravanel

Apresentadora do SBT, lembrou da participação de Chrystian em um programa da emissora. "Estivemos juntos recentemente em um programa cheio de emoção com Sérgio Reis. Gratidão da família SBT! Meus sentimentos a família, amigos e fãs. Vá em paz, Chrystian", declarou.

Michel Teló

"Descanse em paz, ídolo", escreveu. O cantor também disse que o encontro com o sertanejo foi "um dos dias mais especiais da vida".

Luciano Camargo

"Estou parado nessa notícia. Não dá para acreditar!!! Como assim, gente? Ele estava tão feliz com os projetos novos, falei com ele outro dia… Sempre nos respeitamos e amamos um ao outro, sempre com aquele sorriso no rosto… Meu Deus", comentou.

Frejat

"Notícia muito triste. Era um querido. Muito inteligente e gentil. Estivemos juntos muitas vezes nessas nossas andanças pelo Brasil afora. Meus sentimentos à família. Que ele vá por um caminho de luz", comentou o músico.

Felipe Araújo

"A música sertaneja perde um talento. Mesmo sem termos nos conhecido pessoalmente, sua carreira foi inspiradora. Descanse em paz, Chrystian, e que seu legado continue a brilhar", disse.

Eduardo Costa

"Meus mais sinceros sentimentos. Que Deus dê forças nesse momento tão difícil", escreveu o cantor em suas redes sociais.

"Que sua alma esteja nos braços do Pai... E obrigada por tudo que deixou aqui como legado na música sertaneja, na vida da sua família e amigos... SAUDADE", escreveu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)